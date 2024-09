Lời khai của bảo mẫu hành hạ trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng

Tại công an, bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm thừa nhận trong quá trình chăm sóc các trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng đã nhiều lần dùng tay đánh vào cơ thể của trẻ để làm các cháu sợ, không quấy phá.

Chiều 5-9, Công an TPHCM thông tin về vụ việc trẻ bị ngược đãi tại Mái ấm Hoa Hồng ở đường Tô Ký (phường Trung Mỹ Tây, quận 12).

Theo Công an TPHCM, sáng 4-9, Công an quận 12 tiếp nhận tin báo về việc “Hành hạ người khác” xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng. Sau đó, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Công an quận 12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, điều tra xử lý; tham mưu đề xuất đảm bảo an toàn cho các trẻ tại đây.

Công an quận 12 cùng Phòng LĐTB-XH quận 12, UBND phường Trung Mỹ Tây kiểm tra trực tiếp tại cơ sở. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở này đang nuôi dưỡng 86 trẻ em, vượt quá số lượng được cấp phép 47 trẻ. Các đơn vị tham mưu đề xuất Sở LĐTB-XH TPHCM bố trí 32 trẻ vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em Tam Bình (TP Thủ Đức); 36 trẻ vào Làng Thiếu niên Thủ Đức (TP Thủ Đức); 15 trẻ vào Làng trẻ em Gò Vấp; 2 trẻ được gia đình tiếp nhận và 1 trẻ đang điều trị bệnh tại bệnh viện.

Công an đã mời chủ cơ sở và tất cả các nhân viên đang làm việc tại cơ sở về trụ sở để làm việc. Bước đầu, công an xác định 5 nhân viên (bảo mẫu) có hành vi hành hạ trẻ em.

Tại thời điểm kiểm tra, chỉ có 2 bảo mẫu có mặt tại cơ sở gồm: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (sinh năm 1978, ngụ tỉnh Đồng Nai) và T.M.N. (sinh năm 1953, ngụ tỉnh Cà Mau); 3 bảo mẫu không có mặt gồm: N.T.Q. (sinh năm 1983, ngụ tỉnh Tiền Giang), Đ.T.K.L. (sinh năm 1978, ngụ quận Bình Thạnh), D.N.T. (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Qua làm việc, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm thừa nhận, trong quá trình chăm sóc các trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng đã nhiều lần dùng tay đánh vào cơ thể của trẻ, để làm các cháu sợ, không quấy phá. Hành vi của Cẩm đủ yếu tố cấu thành tội “Hành hạ người khác” quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự, nên cơ quan chức năng ra quyết định tạm giữ với Cẩm để phục vụ điều tra. Công an quận 12 và Phòng PC02 phối hợp Công an các tỉnh đưa 3 đối tượng còn lại về trụ sở để làm việc.

Hiện công an đang khẩn trương củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng.

Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)