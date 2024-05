Lợi ích không ngờ của việc đi chân trần trong nhà

Tin liên quan Lợi ích bất ngờ của giấc ngủ ngắn trước khi tập gym

Sau đây, các bác sĩ chia sẻ những lợi ích sức khỏe không ngờ của hành động rất nhỏ bé này.

Tăng sự kết nối

Tiến sĩ Nicole Grant, bác sĩ trị liệu người Úc, cho biết: Đi chân trần giúp mọi người cảm thấy được tiếp đất và kết nối với năng lượng của đất. Đi chân trần khiến mọi người cảm thấy được kết nối với thiên nhiên.

Giảm căng thẳng

Việc "tiếp đất" khi đi chân trần có những tác động tích cực đến sức khỏe. Đi chân trần giúp kích thích các đầu dây thần kinh ở bàn chân. Từ đó giúp giảm căng thẳng bằng áp lực liên tục và xoa bóp các dây thần kinh.

Theo nghiên cứu năm 2015 trên tạp chí y khoa Journal of Inflammation Research, đi chân trần có thể cải thiện giấc ngủ và mức hoóc môn chống căng thẳng cortisol, giảm đau, giảm căng thẳng, đồng thời tăng tốc độ chữa lành vết thương, theo trang tin sức khỏe Well And Good.

Cải thiện tư thế

Đi chân trần tác động lên chân, mắt cá chân và bàn chân theo cách khác với khi mang giày dép, giúp cải thiện sự liên kết và tư thế trên toàn cơ thể. Khi mang giày, người ta có thể không cảm nhận được toàn bộ chuyển động ở bàn chân, do đó, tư thế có thể bị hạn chế.

Tăng cường sự cảm nhận và giữ thăng bằng

Mọi người có thể phát triển kỹ năng cảm nhận về cơ thể của chính mình và giữ thăng bằng bằng cách thường xuyên đi chân trần, điều này rất quan trọng cho sự ổn định và phối hợp. Đi chân trần giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng và giảm nguy cơ bị té ngã hoặc vấp ngã khi đi bộ.

Tăng cường cơ bắp chân

Bác sĩchuyên khoa chân Miguel Cunha, có trụ sở tại Manhattan (Mỹ), cho biết: Đi chân trần giúp tăng cường cơ bắp chân, và do đó cơ bắp khỏe hơn giúp thúc đẩy tư thế và sự cân bằng tốt hơn cho toàn bộ cơ thể.

Một nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí nghiên cứu Gait & Posture cho thấy đi chân trần giúp cải thiện sức mạnh và khả năng giữ thăng bằng của bàn chân, đồng thời giảm nguy cơ té ngã nhất là người già, theo Well And Good.

Cải thiện lưu thông máu

Đi chân trần tạo áp lực lên lòng bàn chân, giúp tăng cường lưu thông máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch cũng như sức khỏe nói chung. Mát xa lòng bàn chân liên tục với mặt đất có thể cải thiện lưu thông máu ở chân, theo tờ Times of India.

Tăng cường chánh niệm

Đi chân trần thúc đẩy chánh niệm và sống trong hiện tại, đây là cách tuyệt vời để cảm nhận môi trường xung quanh và sống trong hiện tại.