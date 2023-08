(GLO)- Chiều 28-7, Cục Thuế tỉnh Gia Lai lựa chọn “Hoá đơn may mắn” quý II năm 2023; qua đó, đã tìm ra chủ nhân của 15 hóa đơn may mắn và trao thưởng bằng tiền.

(GLO)- Ngày 28-7, Phòng Kinh doanh ABIC Chi nhánh Đak Lak phối hợp với Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai tổ chức trao thưởng chương trình khuyến mại “Giao dịch an toàn-Bảo an tài khoản” và chi trả quyền lợi bảo hiểm bảo an tài khoản cho 2 khách hàng có tài khoản giao dịch tại Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai.