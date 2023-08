4 quan chức Trung Quốc thiệt mạng khi thị sát lũ lụt

(GLO)-Reuters ngày 3/8 đưa tin Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc cho biết nước này nên khuyến khích công dân tham gia nhiệm vụ chống gián điệp, bao gồm tạo các kênh để các cá nhân báo cáo hoạt động đáng ngờ và khen thưởng họ cho việc làm như thế.

(GLO)-Ngày 2/8, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC) tổ chức hội thảo với chủ đề “Bầu cử tại Campuchia và sự lựa chọn của người dân”, trong đó các chuyên gia và quan sát viên quốc tế đánh giá cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII vừa qua tại đất nước Chùa tháp đã diễn ra tự do, công bằng, minh bạch và an toàn.

(GLO)-Đợt mưa lớn nhất trong một thập niên do ảnh hưởng bởi cơn bão Doksuri đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 27 người mất tích, trở thành đợt mưa lũ tồi tệ nhất Bắc Kinh kể từ năm 2012, truyền thông Trung Quốc cho biết.

(GLO)-Theo The New Voice of Ukraine ngày 31/7, tài khoản Telegram của kênh Mash (Nga) đã đăng một bức ảnh cho thấy quá trình lắp đặt một đoạn hàng rào gỗ nổi, giống như đường ống có gờ tại cầu Crimea.