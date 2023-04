Lật thuyền trên sông Lô: Tìm thấy 1 nạn nhân, 2 người còn mất tích

Tối 20/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Giang khẩn trương phối hợp với Công an huyện Vị Xuyên, chính quyền địa phương và người dân tích cực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích do lật thuyền trên sông Lô.

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 20/4, bảy người đi cùng nhau trên một chiếc thuyền trên sông Lô để sang bờ bên kia. Khi đến đoạn km 9, quốc lộ 2 thuộc địa phận thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, thuyền bất ngờ bị lật.

Bốn người trên thuyền may mắn thoát nạn. Ba nạn nhân mất tích gồm ông N.V.T (sinh năm 1980), bà Tr.T.H (sinh năm 1985) và ông N.V.T (sinh năm 1970) cùng trú tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên.

Nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Vị Xuyên và Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứa nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Giang đã khẩn trương huy động lực lượng và trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.

Tính đến hơn 17 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy ông N.V.T (sinh năm 1970) ngay gần khu vực xảy ra tai nạn.

Hiện nay, trời tối, nước sông sâu khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân còn lại