Lãnh đạo UBND TP. Pleiku thăm, chúc tết Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh

(GLO)- Sáng 19-1, Công an tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai ký kết Chương trình phối hợp nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

(GLO)- Tối 16-1, tại nhà rông làng Hòa Bình (xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị xã An Khê sơ kết 3 năm thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” và định hướng triển khai hoạt động năm 2024.