Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, kiểm tra tình hình hoạt động của hệ thống chính trị các địa phương sau sáp nhập

* Sáng 11-7, đồng chí Mai Việt Trung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm, kiểm tra tình hình hoạt động của hệ thống chính trị phường An Nhơn Bắc, các xã An Nhơn Tây, Phù Mỹ Tây sau sáp nhập.

Phường An Nhơn Bắc được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập phường Nhơn Thành, xã Nhơn Phong và xã Nhơn Hạnh. Sau thành lập phường An Nhơn Bắc có diện tích tự nhiên trên 31 km2, dân số trên 38.400 ngàn người. Đảng bộ phường có 49 tổ chức đảng trực thuộc với 1.027 đảng viên.

Đồng chí Mai Việt Trung phát biểu tại buổi làm việc với hệ thống chính trị phường An Nhơn Bắc. Ảnh: Kỳ Anh

Xã An Nhơn Tây được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập xã Nhơn Lộc và xã Nhơn Tân, có diện tích tự nhiên trên 75 km2 và dân số trên 20 ngàn người. Đảng bộ xã có 26 tổ chức đảng trực thuộc với 674 đảng viên.

Xã Phù Mỹ Tây được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập xã Mỹ Hoà và xã Mỹ Trinh , có diện tích tự nhiên trên 97 km2, dân số trên 18 ngàn người. Đảng bộ xã có 30 tổ chức đảng trực thuộc với với 736 đảng viên.

Tại những nơi đến thăm và làm việc, đồng chí Mai Việt Trung ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm, chủ động của hệ thống chính trị các địa phương trong việc sớm xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ để vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Chia sẻ với những khó khăn của các địa phương, nhất là về cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là kiện toàn, sắp xếp để hoàn thiện tổ chức bộ máy theo quy định. Cùng với đó cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030. Về xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, đồng chí Mai Việt Trung lưu ý các địa phương phải rà soát, đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế của địa phương để đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, khả thi cao và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân, các địa phương cũng cần đặc biệt chú ý đến công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Dịp này, đồng chí Mai Việt Trung đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang của các địa phương; đồng thời đến kiểm tra, nắm tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của các xã sau khi thành lập.

*Ngày 11-7, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại 2 xã biên giới Ia Mơ và Ia Nan.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại một số vị trí trọng điểm trên địa bàn; việc vận hành cơ chế tổ chức bộ máy, phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức; nắm bắt tư tưởng của người dân khi đến thực hiện giải quyết thủ tục hành chính công và nghe Ban Thường vụ Đảng ủy 2 xã Ia Mơ và Ia Nan báo cáo kết quả bước đầu thực hiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (bìa trái) gặp gỡ thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân dân của xã. Ảnh: Huy Bắc

Xã Ia Mơ có đường biên giới dài hơn 27 km, xã Ia Nan có đường biên giới dài hơn 10 km tiếp giáp nước bạn Campuchia. Tuy 2 xã không thuộc diện sáp nhập, nhưng ngay từ những ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Ia Mơ và Ia Nan đã chủ động sắp xếp, phân công cán bộ hợp lý, bảo đảm các lĩnh vực hoạt động được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Cùng với đó, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các chương trình an sinh xã hội, giáo dục, y tế, xóa nhà tạm, chỉ đạo các lực lượng Quân sự, công an làm tốt công tác phối hợp đảm bảo quốc phòng, an ninh được giữ vững trên biên giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thế Vinh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền trong công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền xã, từng bước đưa vào vận hành hiệu quả, thông suốt. Các địa phương đã làm tốt công tác vận hành chính quyền 2 cấp với tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới, gần dân, sát dân, quyết tâm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đại tá Nguyễn Thế Vinh đề nghị cấp ủy, chính quyền 2 xã làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó tập trung xây dựng văn kiện đầy đủ, phản ánh sát tình hình thực tế, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phù hợp tình hình địa phương; đặc biệt là 2 lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm: “Phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh” trên tuyến biên giới của xã.

Dịp này, đoàn công tác đã tặng những phần quà ý nghĩa đến Đảng ủy, UBND xã cùng lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

*Cùng ngày, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm, làm việc, kiểm tra tình hình hoạt động tại phường An Bình và xã Cửu An.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân kiểm tra Trung tâm phục vụ Hành chính công phường An Bình. Ảnh: Ngô Sương

Tại buổi làm việc với phường An Bình và xã Cửu An, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đề nghị các đơn vị tiếp tục ổn định tổ chức, khắc phục khó khăn, vận hành hiệu quả bộ máy mới. Đồng chí Huỳnh Thúy Vân yêu cầu cấp ủy, chính quyền 2 đơn vị phải nỗ lực nhiều hơn nữa, thay đổi tư duy, chủ động đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, đưa ra những giải pháp phát triển của các đơn vị trong những năm tới. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cũng lưu ý các địa phương tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của 2 đơn vị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu thời gian tới các địa phương tiếp tục tập trung cao cho công tác tổ chức bộ máy; phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, khoa học công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đối với xã Cửu An, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo xã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp hướng dẫn người dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất cho người dân nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công tại 2 địa phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị về cơ sở vật chất cũng như chất lượng phục vụ. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, tiếp nhận và xử lý đúng quy định, đáp ứng nhu cầu người dân.

* Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thăm và kiểm tra tình hình hoạt động tại các xã Kim Sơn, Vạn Đức và Ân Hảo sau khi sắp xếp đơn vị hành chính vào ngày 11-7.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Kim Sơn. Ảnh: Bảo Long

Theo báo cáo của lãnh đạo địa phương, đến nay, bộ máy hành chính tại các xã đã cơ bản ổn định, đảm bảo thực hiện tốt công tác chuyên môn và phục vụ người dân. Tuy nhiên, một số khó khăn đang tồn tại như thiếu cán bộ công nghệ thông tin, hạ tầng và trang-thiết bị làm việc còn hạn chế.

Sau khi nghe báo cáo và các kiến nghị của các địa phương, đồng chí Dương Mah Tiệp ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các xã trong việc nhanh chóng kiện toàn, vận hành hiệu quả bộ máy sau sáp nhập. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan cần phối hợp rà soát, hỗ trợ các địa phương về cơ sở vật chất, thiết bị làm việc, đồng thời chú trọng đào tạo cán bộ công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các xã chủ động khắc phục khó khăn, vận hành bộ máy chính quyền hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Các xã cần xây dựng quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công và các phòng, ban chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội sau sáp nhập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, triển khai đồng bộ giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, đề nghị cấp ủy Đảng khẩn trương chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ sắp tới, xây dựng văn kiện đại hội sát thực tiễn, đảm bảo chiến lược phát triển phù hợp, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong thời gian tới.