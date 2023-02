Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham dự ngày hội tòng quân tại các địa phương

*Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân, sáng 8-2, tại Quảng trường 30-3 (thị trấn Phú Thiện), đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh về dự lễ giao quân tại huyện Phú Thiện. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Anh Dũng-Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh; Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo huyện Phú Thiện cùng đại diện các đơn vị nhận quân và đông đảo người dân.

Đợt giao quân năm 2023, huyện Phú Thiện bàn giao 201 thanh niên, trong đó, thanh niên người dân tộc thiểu số chiếm 70%; 100% đang là đoàn viên; thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng chiếm 3%. Các đầu mối nhận quân gồm: Trung đoàn Bộ binh 28 (Quân đoàn 3); Trường Quân sự (Quân khu 5); Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Công an tỉnh Gia Lai.

Tại buổi lễ giao nhận quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Thiện Nguyễn Hoàng Phong đã thắp lửa truyền thống và Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Trịnh Văn Sang đã thắp lửa truyền thống, nổi trống mở hội giao quân.

Phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho thanh niên nhập ngũ, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện Trịnh Văn Sang nhấn mạnh: Thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm, là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân mà đó còn là niềm vinh hạnh, tự hào lớn lao đối với mỗi thanh niên. Trong môi trường quân đội, các đồng chí được học tập, rèn luyện tính kỷ luật, tự giác, nghiêm minh, để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện nhà mong muốn và tin tưởng rằng các các đồng chí sẽ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, đem hết sức mình, dù bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, Công an; ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quang Tấn

Trong không khí trang trọng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Phú Thiện đã tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; thực hiện trách nhiệm công dân và phát huy sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

*Tại thị xã An Khê, từ sáng sớm, đông đảo các tầng lớp nhân dân, người thân, bạn bè của các tân binh đã tập trung về khu vực Hội trường 23-3 để dự lễ giao-nhận quân. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến chung vui cùng ngày hội tòng quân.

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn và các đại biểu đã tặng hoa, động viên, căn dặn các tân binh cố gắng rèn luyện, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Năm nay, thị xã An Khê có 84 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 70 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 14 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Các tân binh được biên chế vào các đơn vị, gồm: Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Trung đoàn Bộ binh 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3), Công an tỉnh và C10 (Bộ Công an). Trong số các tân binh nhập ngũ có 48 tân binh viết đơn tình nguyện; 11 tân binh có trình độ cao đẳng, đại học; 100% tân binh là đoàn viên...

*Dự lễ tại thị xã Ayun Pa có các đồng chí: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh; Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh; lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể thị xã Ayun Pa.

Năm 2023, thị xã Ayun Pa có 64 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong không khí trang nghiêm, đúng 6 giờ 30 phút, lễ giao-nhận quân đã chính thức bắt đầu. Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa Trần Quốc Khánh đã thắp đuốc đài lửa truyền thống. Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã Nguyễn Trường Sơn nổi hồi trống khai hội giao quân năm 2023. Sau khi phát lệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cùng các đại biểu đã tặng hoa động viên các thanh niên lên đường.

Là một trong 49 thanh niên tại thị xã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ đợt này, tân binh Nguyễn Phúc Lộc (thôn Quyết Thắng, xã Ia Sao) chia sẻ: Được khoác lên mình bộ trang phục của người lính bộ đội Cụ Hồ là ước mơ từ nhỏ của tôi. Vì vậy, khi địa phương thông báo tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Thật may mắn vì tôi đã trúng tuyển. Trong ngày hội tòng quân hôm nay tôi thấy có chút hồi hộp, lo lắng nhưng được gia đình và đơn vị động viên tôi đã sẵn sàng lên đường. Tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

*Sáng 8-2, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Pưh đã long trọng diễn ra lễ giao-nhận quân năm 2023. Về dự lễ có đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Năm nay, huyện Chư Pưh có 149 công dân nhập ngũ, đạt 100%. Trong đó, giao cho các đơn vị quân đội 132 công dân và Công an tỉnh Gia Lai 17 công dân. Tân binh Lê Văn Hiếu (thôn Thiên An, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh) cho biết: “Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi cũng là một Đảng viên nên tôi mong muốn được đứng trong hàng ngũ quân đội để cống hiến cho Tổ quốc, thực hiện trách nhiệm lớn lao của thanh niên. Hôm nay, tôi rất phấn khởi khi được bước chân vào quân ngũ”.

Tiễn các công dân lên đường nhập ngũ, nhiều người thân, bạn bè đã có mặt từ rất sớm theo dõi buổi lễ. Những người bố, người mẹ nén lại những giọt nước mắt để trao cho các con những cái ôm siết chặt, ấm áp và đầy tin tưởng. Bà Y Kiar (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) xúc động chia sẻ: “Con trai tôi vừa tròn 19 tuổi và có nguyện vọng được vào quân ngũ. Hôm nay tôi đã khóc khi tiễn con đi nhưng trong lòng rất hy vọng con mình sẽ rèn luyện được ý chí vững vàng trong môi trường quân đội, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã thăm hỏi, động viên gia đình tôi trước khi đưa con lên đường nhập ngũ”.

Sau các nghi thức thắp lửa truyền thống, trống hội tòng quân, 149 thanh niên ưu tú của huyện Chư Pưh đã nhận hoa từ Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung, các đồng chí lãnh đạo huyện và bước lên cầu vinh quang, hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

*Cùng với các địa phương trong tỉnh, lễ giao-nhận quân năm 2023 tại huyện Đak Đoa được tổ chức trang trọng, ấm áp. Đến dự và động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ có các đồng chí: Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Hữu Thọ-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đak Đoa; lãnh đạo Huyện ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đoa Đoa; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện cùng đông đảo người dân và 192 tân binh.

Sân vận động Huyện đội Đak Đoa ngày giao-nhận quân rợp cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ, động viên các thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Năm nay, huyện Đak Đoa có 192 công dân nhập ngũ. Trong đó, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) nhận 156 tân binh; Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tiếp nhận 11 tân binh và Công an tỉnh tiếp nhận 25 tân binh.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện Đak Đoa đã châm lửa thắp sáng đài lửa truyền thống và đánh trống khai hội giao-nhận quân năm 2023. Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo huyện Đak Đoa đã tặng hoa, động viên và dặn dò các thanh niên trước khi bước qua cầu vinh quang để lên đường thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị, quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện góp sức trẻ của mình xây dựng và bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Gia Lai điện tử ghi nhận tại các điểm giao-nhận quân trên địa bàn tỉnh.