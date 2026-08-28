Lắng đọng đêm Vu Lan - Báo hiếu tại Gia Lai

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.