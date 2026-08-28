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Lắng đọng đêm Vu Lan - Báo hiếu tại Gia Lai

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
BÁ BÍNH
DƯƠNG LINH

(GLO)- Ngày 26 và 27-8 (tức 14 và 15-7 âm lịch), nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động mừng lễ Vu Lan - Báo hiếu. Trong không gian trang nghiêm, đông đảo phật tử, người dân gửi lời nguyện cầu và bày tỏ lòng tri ân đấng sinh thành.

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Tối 14-7 âm lịch, chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức Lễ Vu Lan - Hoa hồng cài áo và thắp nến tri ân cha mẹ. Ảnh: Bá Bính
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Từng đóa hoa hồng được cài lên ngực áo, nhắc mỗi người con về công ơn sinh thành, dưỡng dục và biết trân trọng những người thân yêu khi còn có thể. Ảnh: Bá Bính
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Những ngọn nến được thắp lên trong đêm Vu Lan, mang theo lòng thành kính, biết ơn của những người con đối với cha mẹ. Ảnh: Bá Bính
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Trong ánh nến lung linh, đông đảo phật tử chùa Long Khánh (phường Quy Nhơn) thành kính tưởng nhớ và tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Ảnh: Dương Linh
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Đông đảo phật tử tham gia nghi thức thắp nến tri ân trong đại lễ Vu Lan - Báo hiếu tại tổ đình Thiên Đức (xã Tuy Phước Bắc). Ảnh: Tổ Đình Thiên Đức
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Từng ngọn nến được nâng niu thắp sáng cũng là một khoảng lặng để mỗi người con nghĩ về cha mẹ. Ảnh: Tổ Đình Thiên Đức
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Chư Tôn đức Tăng Đoàn cùng các phật tử thực hiện nghi thức cung nghinh quang lâm đại lễ Vu Lan - Báo hiếu tại chùa Hiển Nam (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Dương Linh
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Chùa Minh Thành (phường Hội Phú) lung linh ánh đèn trong đêm Rằm tháng 7. Ảnh: Hoàng Hoài
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Từng ngọn hoa đăng nhẹ trôi trên mặt nước, mang theo lời nguyện cầu bình an cùng tình yêu thương dành cho cha mẹ. Ảnh: Hoàng Hoài
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Tại Công viên Diên Hồng (phường Hội Phú), đông đảo phật tử cùng thả hoa đăng. Những ánh đèn lung linh trên mặt nước tạo nên không gian lắng đọng trong đêm Vu Lan. Ảnh: Hoàng Hoài

Lễ Vu Lan là dịp để mỗi người con hướng về cha mẹ, tưởng nhớ và tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục; đồng thời góp phần gìn giữ, lan tỏa đạo hiếu, nhắc nhở mỗi người biết trân quý tình thân, sống yêu thương và trách nhiệm hơn với gia đình.

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