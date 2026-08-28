Lắng đọng đêm Vu Lan - Báo hiếu tại Gia Lai

Lễ Vu Lan là dịp để mỗi người con hướng về cha mẹ, tưởng nhớ và tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục; đồng thời góp phần gìn giữ, lan tỏa đạo hiếu, nhắc nhở mỗi người biết trân quý tình thân, sống yêu thương và trách nhiệm hơn với gia đình.
Mùa Vu Lan: Từ chữ hiếu đến nghĩa tình
(GLO)- Mùa Vu Lan năm 2026 tại Gia Lai mang theo lời nhắc về công ơn sinh thành, đồng thời là dịp để trao gửi sự quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn. Từ không gian chùa đến đời sống cộng đồng, tinh thần hiếu hạnh được tiếp nối bằng những việc làm gần gũi, thiết thực.