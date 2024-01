Ký kết thực hiện tín dụng dành cho người chấp hành xong án phạt tù

Công an H.Di Linh (Lâm Đồng) bắt giữ khẩn cấp Dương Thị Kim Cương (ngụ TT.Di Linh, H.Di Linh), người tạt xăng đốt cô giáo mầm non.

(GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Thị Hòa (SN 1968, trú tổ 5, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi cho "vay nóng" với lãi suất 360%/năm.