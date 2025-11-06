Kiểm tra công tác quản lý bãi giữ xe trong trường học tại xã Mang Yang

(GLO)- Chiều 5-11, Tổ địa bàn số 4 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Mang Yang tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động tại bãi giữ xe của Trường THPT Trần Hưng Đạo và Trường THCS Chu Văn An.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã đánh giá thực tế cơ sở vật chất, quy trình trông giữ xe, công tác phòng cháy chữa cháy cũng như việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự trong khu vực bãi giữ xe. Nhìn chung, các đơn vị trường học đã có ý thức tốt trong việc quản lý, bố trí khu vực gửi xe an toàn, sắp xếp khoa học và có người trông coi thường xuyên.

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác quản lý, trông giữ phương tiện tại bãi giữ xe của Trường THPT Trần Hưng Đạo. Ảnh: Khánh Phong

Bên cạnh đó, tổ công tác cũng nhắc nhở nhà trường và đơn vị phụ trách bãi giữ xe tiếp tục duy trì công tác kiểm tra định kỳ, trang bị thêm bình chữa cháy, lắp đặt camera giám sát tại các vị trí trọng yếu; đồng thời tuyên truyền cho học sinh nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản, chấp hành nghiêm quy định khi gửi xe.

Ngoài ra, Công an xã Mang Yang kêu gọi các cơ sở giáo dục, phụ huynh và học sinh trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về an ninh trật tự, góp phần xây dựng xã hội văn minh, an toàn và thân thiện.