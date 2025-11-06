Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Kiểm tra công tác quản lý bãi giữ xe trong trường học tại xã Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
KHÁNH PHONG KHÁNH PHONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 5-11, Tổ địa bàn số 4 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Mang Yang tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động tại bãi giữ xe của Trường THPT Trần Hưng Đạo và Trường THCS Chu Văn An.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã đánh giá thực tế cơ sở vật chất, quy trình trông giữ xe, công tác phòng cháy chữa cháy cũng như việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự trong khu vực bãi giữ xe. Nhìn chung, các đơn vị trường học đã có ý thức tốt trong việc quản lý, bố trí khu vực gửi xe an toàn, sắp xếp khoa học và có người trông coi thường xuyên.

luc-luong-chuc-nang-kiem-tra-cong-tac-quan-ly-trong-giu-phuong-tien-tai-bai-giu-xe-cua-truong-thpt-tran-hung-dao.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra công tác quản lý, trông giữ phương tiện tại bãi giữ xe của Trường THPT Trần Hưng Đạo. Ảnh: Khánh Phong

Bên cạnh đó, tổ công tác cũng nhắc nhở nhà trường và đơn vị phụ trách bãi giữ xe tiếp tục duy trì công tác kiểm tra định kỳ, trang bị thêm bình chữa cháy, lắp đặt camera giám sát tại các vị trí trọng yếu; đồng thời tuyên truyền cho học sinh nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản, chấp hành nghiêm quy định khi gửi xe.

Ngoài ra, Công an xã Mang Yang kêu gọi các cơ sở giáo dục, phụ huynh và học sinh trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về an ninh trật tự, góp phần xây dựng xã hội văn minh, an toàn và thân thiện.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Dù thương tích 1%, chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa vì hành vi cố ý gây thương tích do con nợ chây ì, khất nợ và cự cãi.

Kỳ án chủ nợ tát con nợ thương tích 1% vẫn phải hầu tòa

Tin tức

(GLO)- Bực tức vì con nợ chây ì, khất nợ nhiều lần nhưng vẫn cự cãi, một chủ nợ tại Gia Lai đã dùng tay tát vào vùng mặt của con nợ. Dù chỉ có thương tích 1%, song chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa về hành vi “Cố ý gây thương tích” vì con nợ “không có khả năng tự vệ”.

Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Pháp luật

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn trên tất cả các tuyến, địa bàn.

Bị cáo Nghĩa nhận 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người.

Gia Lai: Lãnh 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người

Pháp luật

(GLO)- Ngày 31-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Nghĩa (SN 1998, trú xã Phú Túc) 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, với các tình tiết tăng nặng “có tính chất côn đồ” và “tái phạm nguy hiểm”.

Tìm bị hại liên quan đến đối tượng Lê Thị Thủy chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

Công an tỉnh Gia Lai tìm bị hại liên quan đến đối tượng Lê Thị Thủy chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, xác minh vụ án hình sự Lê Thị Thủy can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 637 ngày 17-10-2025.

Bị cáo Đinh Tóc nhận bản án 20 năm tù vì tội “Giết người”. Ảnh: M.N

Giết vợ cũ vì ghen tuông, lãnh án 20 năm tù

Tin tức

(GLO)- Sau khi nghe cáo trạng và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đinh Tóc (SN 1991, trú tại xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội “Giết người”.

null