Kích hoạt “lá chắn” phòng, chống dịch bệnh cho học sinh

(GLO)- Thời điểm giao mùa, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt kích hoạt "lá chắn" phòng, chống dịch bệnh học đường. Ngoài việc chủ động giám sát sức khỏe học sinh, các cơ sở giáo dục còn tăng cường phối hợp cùng ngành Y tế và phụ huynh nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh.

Việc chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe học sinh được Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Quy Nhơn) đặc biệt quan tâm. Bên cạnh theo dõi và xử lý kịp thời các trường hợp có triệu chứng sốt, cảm…, nhà trường còn tăng cường vệ sinh lớp học, đảm bảo môi trường học tập thông thoáng và tuyên truyền học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân.

Nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh nâng cao sức đề kháng cho con em mình qua việc ăn uống và hoạt động thể dục thể thao lành mạnh.

Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Quy Nhơn) chủ động các phương án phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho học sinh. Ảnh: T.D

“Trong lớp em có nhiều bạn bị ốm nên phải nghỉ học. Em được thầy cô nhắc nhở phải giữ gìn sức khỏe để không bị gián đoạn việc học. Ở trường, nếu cảm thấy không khỏe, em và các bạn sẽ được vào phòng y tế để theo dõi” - em Võ Tuấn Kiệt (lớp 6A4) chia sẻ.

Theo y sĩ Hồ Thị Hải Yến - cán bộ Y tế Trường THCS Lương Thế Vinh, trước nguy cơ các bệnh theo mùa gia tăng, sự chủ động của nhà trường cùng ý thức phòng bệnh của học sinh và phụ huynh sẽ góp phần hạn chế lây lan, bảo vệ sức khỏe học sinh và duy trì việc học tập ổn định trong thời điểm giao mùa.

Nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương để phát hiện, xử lý, báo cáo kịp thời theo quy định những trường hợp học sinh nghi ngờ, mắc các bệnh truyền nhiễm.

Nhân viên y tế Trường THCS Lương Thế Vinh theo dõi sức khỏe cho học sinh. Ảnh: T.D

“Qua ghi nhận, thời gian gần đây, học sinh có chung tình trạng sốt nhẹ, sổ mũi, đau đầu và đau họng. Nhiều em phải nghỉ học 3-4 ngày mới tiếp tục quay lại trường.

Để hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh trong nhà trường, ngoài việc chủ động giám sát sức khỏe học sinh, chúng tôi phối hợp với phụ huynh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh” - y sĩ Hồ Thị Hải Yến cho biết.

Tại Trường Mầm non Hoa Phong Lan (phường Pleiku), công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai thường xuyên, đồng bộ và chủ động. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

Theo đó, bộ phận y tế nhà trường phối hợp với Trạm Y tế phường tiến hành phun thuốc hóa chất khử trùng, khử khuẩn trong lớp học và xung quanh trường để phòng, chống dịch bệnh.

Trường Mầm non Hoa Phong Lan (phường Pleiku) theo dõi thường xuyên sức khỏe của trẻ trong thời điểm giao mùa. Ảnh: T.D

Cô Trần Thị Thoa - Hiệu trưởng nhà trường - thông tin: Chúng tôi thường xuyên nắm bắt và theo dõi tình trạng sức khỏe của 820 học sinh trong toàn trường.

Đặc biệt, trong thời điểm thời tiết thay đổi thất thường, các bệnh truyền nhiễm như: cúm, sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, các bệnh về đường hô hấp và đường tiêu hóa có nguy cơ gia tăng.

Giáo viên nhà trường luôn hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách, giữ vệ sinh cá nhân và hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh trong sinh hoạt hằng ngày. Khi phát hiện trẻ có triệu chứng bất thường, nhân viên y tế kịp thời đánh giá, hướng dẫn chăm sóc ban đầu, thông báo cho gia đình và phối hợp với cơ sở y tế khi cần thiết.

Trẻ mầm non được hướng dẫn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tránh lây lan dịch bệnh. Ảnh: T.D

Với số lượng học sinh đông lên tới 1.900 trẻ ở 44 lớp học, thời điểm này, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn) đang tăng cường theo dõi sức khỏe, tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Công tác theo dõi sức khỏe được nhà trường thực hiện thường xuyên, nhất là tại các lớp học, nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu bất thường. Cùng với đó, tăng cường hoạt động truyền thông trong giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Cô Nguyễn Hồng Minh Thương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong - cho biết: Thời tiết giao mùa, nhiều học sinh phải nghỉ học vì lý do ốm, sốt. Ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã tạo 1 nhóm Zalo của trường về phòng, chống dịch bệnh cho học sinh.

Ngoài nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nhận biết các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Nhân viên y tế Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn) theo dõi sức khỏe, đảm bảo an toàn cho học sinh. Ảnh: T.D

“Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, đảm bảo thông thoáng và đủ ánh sáng tại các lớp học là rất quan trọng trong thời tiết này. Đặc biệt, khi xuất hiện nguy cơ hoặc trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm, nhân viên y tế nhà trường phải chủ động nắm bắt thông tin; đồng thời phối hợp với Trạm Y tế phường trong công tác giám sát, thông tin, xử lý và báo cáo theo quy định” - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong thông tin.