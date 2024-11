Trong không gian ấy, bạn lắng nghe tâm hồn mình rung ngân bao nhiêu là xúc cảm để rồi cảm ơn tạo hóa đã mở ra trong mỗi chúng ta tình yêu cuộc sống. Còn tôi đã nhiều lần đắm mình trong không gian ấy để nghe trái tim mình lên tiếng trong thanh âm của gió cùng những xạc xào của lá thông. Và, tôi gọi đó là những khúc ca trên đồi.

Đồi thông xã Ia Dêr, huyện Ia Grai. Ảnh: Nguyên Võ

Mời bạn dừng chân giữa chiếc cầu treo cuối đường Phan Đình Phùng (phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) nối phố với chân đồi, lắng hồn thả tầm mắt dọc theo lòng suối.

Cách mặt cầu khá sâu, suối như con lạch xâm xấp nước màu nâu đục. Men theo dòng nước ấy, tỏa về hai bên bờ, đoạn rộng hẹp khác nhau uốn lượn, phong phú sắc màu của lúa, của rau hòa trong màu xanh họ nhà tre nứa, vườn cây ăn quả rồi khép lại bởi khúc quanh.

Dọc bờ suối, phía thành phố, những dãy nhà cao thấp đan xen như trải lên nhau, nhấp nhô, nghiêng nghiêng hình bát úp. Không gian phố ven đô hiện ra nhờ những vườn rau, vài bụi chuối, mấy khóm tre chạy dài ra bờ suối.

Nhìn sang bên kia cầu, địa phận xã Ia Dêr, con đường liên huyện như xẻ dọc, một bên là đồi thông, một bên là khu dân cư. Nhìn từ xa, những ngôi nhà nối nhau trên cung đường rẻ xương cá ẩn hiện bên vườn cà phê, vườn cây ăn quả xếp bậc thang, trập trùng đủ cho ta nhận ra vẻ đẹp lãng mạn, riêng có bởi địa hình.

Đồi thông không quá rộng so với tầm nhìn, được trồng mới từ những năm sau ngày nước nhà thống nhất. Nơi đây được ví như lá phổi xanh, là điểm đến tham quan của thành phố, tụ điểm du lịch sinh thái của nhiều người trong vùng.

Mùa mưa, mặt đồi tuyền một màu xanh tươi non của cỏ, của xuyến chi và nhiều hoa cỏ dại khác. Họ nhà thông vốn xanh lá quanh năm nhưng mùa mưa màu xanh trở nên tươi tắn, bóng mởn trên từng búp lá non. Sau những ngày quang tạnh, mặt đất ấm và ẩm cho cỏ non xanh hơn phủ kín mặt đồi, hiện ra những lối mòn vừa chân bước ngoằn ngoèo uốn lượn, nối nhau.

Trong không gian ngờm ngợp xanh, mươn mướt xanh cho không khí nơi đây thật trong lành, mát mẻ. Thì gió đấy, hiu nhẹ thoảng qua từ đầu ngày cho đến lúc hoàng hôn tắt nắng.

Trên đồi thông nhìn về, bình minh thành phố đổi thay theo từng thời khắc. Chân mây vừa nhuốm sắc hồng đậm, đã nhạt dần, loang rộng nâng bầu trời lên cao cùng sương mù nhẹ bay. Chùng chình trong ánh bình minh, phố nhấp nháy ánh đèn. Nhận thấy rõ đầu tiên là ngôi bảo tháp ở chùa Quang Minh, cùng mấy tòa cao ốc. Mặt trời lên cao nhưng nắng không hiện thành tia. Vầng sáng cứ rạng dần đánh thức cảnh vật.

Ngày quang tạnh, đồi thông ít khi vắng bóng người. Trong không gian se lạnh vương vấn hơi sương, giữa lưng chừng đồi, nơi mô đất bằng phẳng thường có mấy gia đình trẻ rủ nhau qua đêm trong chiếc lều vải, bên cạnh là chiếc ô tô của gia đình. Nhìn chiếc lò than nướng, mấy vỏ lon bia, nước ngọt đoán biết họ đã cùng nhau thưởng thức tiệc ngoài trời. Tôi không rõ, bằng cách nào họ lại có nguồn điện để thắp sáng mấy chiếc đèn con, cùng nhau vui hát karaoke. Người trẻ bây giờ ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tốt lắm, họ luôn trả lại không gian sạch đẹp trước khi dời chân.

Đã bao lần, tôi dừng chân bước giữa lưng chừng đồi vươn vai động tác thể dục, “tiếp nhận năng lượng vũ trụ”. Chính nhờ không khí trong lành, thoáng đãng, xanh tươi giúp con người trút bỏ những muộn phiền, hướng tới trạng thái an yên.

Đáng vui sống biết bao, khi bên ta có những cô cậu tuổi hoa niên trong trang phục kiểu cách làm dáng ghi hình cùng bình minh vừa rạng hay lúc chiều tà. Ở họ hiện ra vẻ đẹp tươi trẻ, cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc.

Lang thang trên đồi, dần về phía Nam, ta sẽ gặp mô đất bằng phẳng, mật độ cây thông dày và lớn hơn; mặt đất có nhiều bụi cây dại, vươn cao, tỏa rộng… cảm giác như đang đi giữa cánh rừng già, gợi tò mò.

Nghề nông truyền đời, viền dưới chân đồi, phía thành phố là vườn cà phê, tiếp nối ruộng lúa từng thửa nhỏ, ao sen không quá rộng tạo nên một miền quê bình yên có tiếng ếch nhái râm ran, côn trùng rả rích, tăm cá quẫy đuôi… mở lòng nét đẹp tiềm ẩn từ ký ức.

Tọa lạc phía Tây, cạnh thành phố, đồi thông sẽ là điểm đến du lịch sinh thái thu hút khách trên hành trình khám phá Pleiku nếu được đầu tư bài bản.