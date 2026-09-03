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Khởi tố người đàn ông cất giấu súng nhặt được để săn bắn

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh tạm giam đối với ông Võ Lại (SN 1977, trú thôn Phú Mỹ, xã Bình Phú) để điều tra làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2025, trong một lần đi thăm rẫy tại khu vực rừng Hầm Hô (thuộc thôn Phú Lâm, xã Bình Phú), ông Lại nhặt được 1 khẩu súng dạng súng nén hơi nhưng không giao nộp cho cơ quan Công an mà đem cất giấu và nhiều lần sử dụng khẩu súng này để săn bắn chim, thú trong rừng.

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Ông Võ Lại tại thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: C.A

Ngày 24-7-2026, cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ của ông này 1 khẩu súng và 1 viên đạn chì. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác định khẩu súng và viên đạn đã thu giữ thuộc “Danh mục vũ khí quân dụng”.

Từ điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định hành vi của ông Võ Lại đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam để tiếp tục điều tra theo quy định.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

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