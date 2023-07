Khối thi đua các tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp Gia Lai triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(GLO)- Kết hợp công tác tuyên truyền với tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an kiên quyết xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp căn bản nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

(GLO)- Chiếc ô tô bất ngờ tông vào dải phân cách và trụ điện rồi lật ngửa trên đường Phạm Văn Đồng, tài xế may mắn thoát nạn.

(GLO)- Với phương châm “Đi từng nhà, rà từng người, soát từng trường dữ liệu”, sau hơn 2 năm triển khai, ngày 22-6-2023, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện.

(GLO)- Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là ngày hội của đoàn viên, người lao động. Đến cuối tháng 3-2023, toàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS), vượt tiến độ 2 tháng và đến cuối tháng 6 tổ chức xong đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, trước 1 tháng so với tiến độ chung toàn quốc.

(GLO)- Theo Bộ Y tế, tính từ đầu năm 2023 đến ngày 2-7, toàn quốc ghi nhận 41 ca tử vong do bệnh dại; trong đó, Gia Lai ghi nhận 8 trường hợp, đứng đầu cả nước. Đa phần các trường hợp tử vong do bệnh dại tại Gia Lai là do sau khi bị chó cắn không đi tiêm phòng.