Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phụ trách UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2024, trên cơ sở chỉ thị của Tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch, chương trình hành động, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác quốc phòng, quân sự cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ QP-QSĐP. UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ; các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuần tra kiểm soát, phòng-chống vượt biên, xâm nhập, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các địa phương, đơn vị điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu ở các cấp và ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong chỉ huy, chỉ đạo thực thi nhiệm vụ biên phòng, phòng thủ tác chiến giai đoạn 2024-2028; hiệp đồng nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2024.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ năm 2024; thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi 2.847 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu; chỉ đạo các địa phương đăng ký độ tuổi 17 được 14.605 công dân, đạt 0,89% so với dân số. Các địa phương, đơn vị xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đúng quy định, đạt tỷ lệ 1,35% so với dân số. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa 10 nhà làm việc cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là 4,7 tỷ đồng.

6 tháng qua, công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh được thực hiện có hiệu quả. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm, quy tập, đưa về nước 21 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và 2 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Các sở, ngành, địa phương cần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua về thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP; tham mưu, điều chỉnh từng chương trình, kế hoạch và đề án của mình làm sao thực hiện tốt công tác QP-QSĐP trong thời gian tới; củng cố xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc; dự báo sớm, sát, đúng, kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc các điểm đất quốc phòng còn tồn đọng. Các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, phúc tra nắm chắc thực lực nguồn, bảo đảm huy động huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật theo Quyết định số 69/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt công tác đối ngoại với 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia và phát triển kinh tế-xã hội các huyện, xã biên giới kết hợp với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại…