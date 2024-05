Tọa đàm về phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn Gia Lai

Tham dự buổi tọa đàm, về phía Học viện Quốc phòng có Thượng tướng Trần Việt Khoa-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng cùng cán bộ, giảng viên và 61 học viên là cán bộ chủ chốt của các đơn vị quân đội, ban, ngành, tỉnh, thành trong cả nước đang tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 95.

Về phía tỉnh Gia Lai, dự tọa đàm có các ông: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, Binh đoàn 15.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác Học viện Quốc phòng đi học tập, nghiên cứu thực tế tại Gia Lai. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong thời gian qua, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đặt ra yêu cầu cần phát huy sức mạnh tổng hợp về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tỉnh cũng đang tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6-10-2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15-11-2022 của Chính phủ về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Tây Nguyên; Quyết định số 104/QĐ-TTg về đề án phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên của Thủ tướng Chính phủ; quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1750/QĐ-TTgngày 30-12-2023.“Thực tiễn trong triển khai nhiệm vụ thời gian qua ở tỉnh cho thấy, sự kết hợp giữa phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên một số lĩnh vực, một số địa bàn tỉnh có lúc, có nơi còn có những hạn chế nhất định.Qua đợt nghiên cứu thực tế tại tỉnh Gia Lai lần này của lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 95, trực tiếp chỉ đạo lớp là đồng chí Giám đốc Học viện Quốc phòng cùng lãnh đạo Học viện Quốc phòng và thành viên của lớp là những lãnh đạo trong quân đội, chuyên gia trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và lãnh đạo của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, hy vọng các đồng chí quan tâm chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý. Từ đó, tỉnh Gia Lai sẽ bổ sung những định hướng, giải pháp trọng tâm để tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh, đối ngoại trên địa bàn trong thời gian tới”-Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh.

Trong không khí cởi mở của buổi tọa đàm, các thành viên của đoàn công tác Học viện Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có những trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về những kết quả nổi bật cùng một số tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua nhằm thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.