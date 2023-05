Trước đó, tại kỳ họp thứ 25 diễn ra vào ngày 12-5, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kbang khóa IX (nhiệm kỳ 2020-2025) nhận thấy đồng chí Đinh A Hyót là đảng viên nhưng không gương mẫu chấp hành quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cụ thể, từ ngày 5-10 đến ngày 7-10-2022, Đinh A Hyót với vai trò là người cầm đầu, khởi xướng và trực tiếp chặt hạ trái phép 2 cây gỗ Sp5 tại lô 5, khoảnh 5 và lô 4, khoảnh 6, tiểu khu 76, thuộc rừng đặc dụng, lâm phần do Ban Quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh quản lý, gây thiệt hại 15,792m3 gỗ tròn; bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang quyết định khởi tố bị can và đề nghị truy tố về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Đồng chí Đinh A Hyót đã vi phạm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân và chi bộ; gây dư luận xấu trong chi bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn, đến mức phải xử lý kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kbang đã bỏ phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với đồng chí Đinh A Hyót.