Kbang: 20/24 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch năm 2024

(GLO)- Chiều 11-12, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024; kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp năm 2025.

Năm 2024, tập thể UBND huyện Kbang luôn đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao với 20/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất 8,07%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 60,733 tỷ đồng, bằng 101,5% dự toán HĐND huyện giao. Tổng diện tích gieo trồng hơn 35.969 ha, đạt 101,6% kế hoạch của huyện. Thu nhập bình quân đầu người 49,14 triệu đồng/năm, đạt 102,3% kế hoạch.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Phát

Công tác phòng-chống dịch bệnh trên gia súc được triển khai quyết liệt và đạt hiệu quả, nhất là bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò, dịch tả lợn Châu Phi; tăng cường công tác kiểm tra quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là trước, trong và sau Tết, ngày lễ. Công tác kiến thiết thị chính được quan tâm đã tạo cảnh quan đô thị khang trang, xanh-sạch-đẹp.

Về xây dựng thôn, làng nông thôn mới (NTM), trong năm, UBND huyện đã quyết định công nhận thôn 2 (xã Đông) đạt chuẩn NTM năm 2023, đến nay toàn huyện có 11 thôn, làng đạt chuẩn NTM. Các xã xây dựng NTM đạt bình quân 14,7 tiêu chí/xã.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm đầu tư, chất lượng được nâng lên; phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao có nhiều hoạt động đa dạng; tích cực tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư phát triển du lịch; công tác quốc phòng, quân sự địa phương có nhiều chuyển biến, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích và đánh giá làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế. Đồng thời nêu ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025: Tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) là 8,12%; thu nhập bình quân đầu người đạt 53,04 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025) còn 6,66%; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,5%; duy trì số xã đạt chuẩn NTM là 6 xã…