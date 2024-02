Văn phòng của Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani ra cho biết 16 người đã thiệt mạng, trong đó có dân thường, và 25 người khác bị thương trong cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các mục tiêu thân Iran ở Iraq trong đêm 2/2.

“Chúng tôi triệu Đại biện Đại sứ quán Mỹ tại Iraq David Burger tới để trao công hàm phản đối sự gây hấn của Mỹ nhằm vào các địa điểm dân sự và quân sự Iraq”, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Iraq.

Xác nhận sự việc, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thuộc quân đội Mỹ cho biết các lực lượng của nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 85 mục tiêu ở Iraq và Syria, “chống lại Lực lượng Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm dân quân trực thuộc”.

“Các cuộc không kích sử dụng hơn 125 quả đạn chính xác. Các cơ sở bị tấn công bao gồm cơ sở chỉ huy và giám sát, các trung tâm tình báo, kho tên lửa, kho chứa máy bay không người lái cũng như các cơ sở chuỗi cung ứng hậu cần và đạn dược của các nhóm dân quân...”, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thuộc quân đội Mỹ thông báo.

Vụ tấn công này được tiến hành nhằm trả đũa việc căn cứ Tháp 22 của Mỹ ở Jordan bị máy bay không người lái tấn công hôm 28/1 làm 3 binh sỹ Mỹ thiệt mạng và 34 người khác khác bị thương.

Đây là lần đầu tiên binh sĩ Mỹ thiệt mạng dưới hỏa lực trực tiếp ở Trung Đông kể từ khi cuộc chiến Hamas – Israel bùng nổ vào ngày 7/10/2023.

Trong tuyên bố đưa ra, Văn phòng Thủ tướng al-Sudani đã lên án cuộc tấn công của Mỹ là “hành động xâm lược mới đối với chủ quyền của Iraq". Tuyên bố còn phủ nhận cuộc tấn công được Baghdad phối hợp trước với Washington, quả quyết những thông tin như vậy là “dối trá”.

Tuyên bố cho biết thêm, sự hiện diện của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu trong khu vực "đã trở thành lý do đe dọa an ninh và ổn định ở Iraq và là lý do biện minh cho việc lôi kéo Iraq vào các cuộc xung đột khu vực và quốc tế".

Truyền thông phương Tây nhận định, động thái trên chỉ là bước đầu tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm đáp trả vụ căn cứ quân sự ở Jordan bị tấn công, cũng là sự thăm dò cho các bước đi tiếp theo.