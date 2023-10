Ia Rtô phát huy vai trò đoàn thể trong công tác giảm nghèo

Chủ động phòng ngừa nguy cơ hỏa hoạn (GLO)- Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Gia Lai xảy ra 27 vụ cháy, tăng 7 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Các cấp chính quyền cùng lực lượng Công an tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu các vụ cháy xảy ra trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Trao 2 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Đak Pơ và Kông Chro (GLO)- Thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đak Pơ và Kông Chro vừa tổ chức bàn giao các “Mái ấm Công đoàn”, giúp đoàn viên an cư, lạc nghiệp.

Tặng 600 suất quà cho người nghèo và học sinh khó khăn tại xã Ia Nan (GLO)- Ngày 7-10, Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Cơ phối hợp với gia đình anh Trần Bảo Tâm và chị Nguyễn Thị Ngọc Thi (số 142A đường Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) và UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) tặng quà cho đồng bào nghèo và học sinh, trẻ em khó khăn trên địa bàn xã. Tham gia buổi tặng quà có đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Đức Cơ.

Học sinh Gia Lai thích thú với trải nghiệm làm lính cứu hỏa (GLO)- Hàng ngàn người dân trong đó phần lớn là các em học sinh đã được trải nghiệm làm lính cứu hỏa với những thao tác cứu nạn, chữa cháy trực quan, sinh động. Đây là chương trình do Công an tỉnh Gia Lai tổ chức đồng loạt ở 3 địa điểm: TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.

Xã Ia Ake giành giải nhất hội thi Đội tuyên truyền Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện (GLO)- Sáng 5-10, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi Đội tuyên truyền Chữ thập đỏ huyện lần thứ II, năm 2023.

Krông Pa trao 2 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo (GLO)- Trong các ngày từ 4 đến 6-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" huyện bàn giao 2 nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai bàn giao các công trình tài trợ cho giáo dục (GLO)- Ngày 5-10, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền huyện Đak Pơ, Kông Chro, Kbang tổ chức lễ bàn giao các công trình tài trợ giáo dục cho các đơn vị trường học. Tham dự buổi lễ có bà Siu Hương-Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; bà Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

Chuyện về tổ trưởng sản xuất ở Khu 10 năm xưa (GLO)- Trong chuyến công tác tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), tôi cùng chị Phương Thị Bình-Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách phường An Bình đến thăm ông Nguyễn Văn Nhịn (số 28/6 đường Lê Lợi, phường An Bình). Bên chén trà nóng hổi, ông kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia cách mạng tại Khu 10.

Giám sát thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và chế độ chính sách tại Trung tâm Y tế huyện Kông Chro và thị xã An Khê (GLO)- Ngày 5-10, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát “Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2023” tại Trung tâm Y tế huyện Kông Chro và Trung tâm Y tế thị xã An Khê.

Chư Sê: Nhiều cách làm hay giúp phụ nữ thoát nghèo (GLO)- Những năm gần đây, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình. Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội đã giúp hơn 200 hộ gia đình hội viên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 8,04%.

Xử lý hành vi tảo hôn: Răn đe trước mắt, tuyên truyền lâu dài (GLO)- Hành vi tảo hôn bị phạt vi phạm hành chính, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tại Gia Lai, việc xử phạt hành chính về hành vi tảo hôn đã được các địa phương áp dụng nhưng hiệu quả mang lại chưa như mong đợi.

Quy định mới về mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (GLO)- Chính phủ ban hành Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Theo đó, Nghị định quy định mức phí bảo hiểm đối với mô tô 2 bánh từ 50cc trở lên là 60.000 đồng, xe ô tô không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ là 437.000 đồng, từ 6-11 chỗ là 794.000 đồng...

Ủng hộ 50 triệu đồng cho học sinh nghèo huyện Đak Đoa (GLO)- Chiều 2-10, tại sân Pleiku đã diễn ra trận bóng đá thiện nguyện giữa đội bóng phong trào Đại Giao FC (TP. Hồ Chí Minh) và Liên quân Ban tổ chức, phóng viên báo chí cùng Ban huấn luyện của 4 đội bóng tham gia Giải Thiên Long Tournament 2023 gồm: Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), SHB Đà Nẵng, Quy Nhơn Bình Định và Quảng Nam.

Gia Lai có 20 tác phẩm truyền thông “Gia đình hạnh phúc” dự thi toàn quốc (GLO)- Sau 3 tháng phát động (từ 6-7 đến 11-9), Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số năm 2023 đã nhận được 56 tác phẩm dự thi, bao gồm 45 bức tranh và 11 video. Đây là cuộc thi do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức với chủ đề “Gia đình hạnh phúc”.

Kông Chro ưu tiên đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số (GLO)- Những năm qua, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) thường xuyên mở các lớp đào tạo nghề dành cho lao động là người dân tộc thiểu số, qua đó giúp người dân nâng cao kỹ năng sản xuất và tăng thu nhập cho gia đình.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai sẽ đối thoại với chức sắc, chức việc các tôn giáo (GLO)- Theo Kế hoạch số 2603/KH-UBND của UBND tỉnh Gia Lai, vào sáng 16-11 tới, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long sẽ chủ trì hội nghị đối thoại với khoảng 70 đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo (GLO)- Sáng 2-10, đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã đến dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình Đinh Thị Trăl (làng Sơ Lam, xã Krong, huyện Kbang).

