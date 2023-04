Ia Grai phấn đấu mỗi năm giảm 2,7% hộ nghèo người dân tộc thiểu số

Thấy cơ quan bẩn, nhân viên Quỹ Tín dụng nhân dân Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định mở camera an ninh kiểm tra xem đồng nghiệp có dọn vệ sinh theo lịch trực không thì phát hiện đôi nam nữ mây mưa trong phòng làm việc của chủ tịch HĐQT.

(GLO)- Tối 2-4, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long-Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở ngã ba La Sơn. Đi cùng đoàn còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và lãnh đạo Sở Giao thông-Vận tải, Sở Y tế, Ban An toàn Giao thông tỉnh.