Tin liên quan Khẩn trương điều tra vụ chặt phá gần 2 ngàn cây cà phê

Ngày 15-3, ông Trần Văn Hùng-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng-cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, UBND xã đã báo cáo lãnh đạo Đảng ủy, chỉ đạo lực lượng Công an, cán bộ, công chức có liên quan cùng với trưởng thôn O Ngó, xuống hiện trường xác minh; đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an xã báo cáo vụ việc lên Công an huyện và các cơ quan chức năng tiến hành phối hợp điều tra, làm rõ đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo phóng viên ghi nhận tại hiện trường, cây cà phê bị chặt phá nằm xen trong vườn cao su. Kiểm đếm sơ bộ có hơn 1.000 cây cà phê bị chặt phá ngang thân, gốc, nằm trên diện tích khoảng 1 ha. Đây là những cây cà phê được trồng từ 2 đến 5 năm tuổi. Dấu vết chặt phá trên phần thân, gốc cây cà phê còn tươi mới, lá vẫn còn xanh. Được biết, vườn cà phê này của nhiều hộ người đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương chung nhau trồng và chăm sóc.

Anh T.-người dân sống tại thôn O Ngó-cho biết: Những cây cà phê này đã bị các đối tượng chặt phá vào rạng sáng 13-3 và chỉ trong một thời gian ngắn cả vườn cà phê bị chặt phá sạch.

Theo anh T., việc chặt phá vườn cà phê ở khu vực này đã tái diễn nhiều lần nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được đối tượng phá hoại.

Theo nhiều hộ dân sống tại khu vực làng O Ngó, trước đây diện tích đất trồng cà phê thuộc sở hữu của các hộ dân trong làng. Đến năm 1984, Công ty TNHH một thành viên Cà phê Mang Yang đến làng vận động người dân góp đất còn công ty bỏ cây giống, phân bón để trồng cao su. Sau đó, người dân sẽ được nhận vào làm công nhân tại Công ty.

Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng cho biết thêm: Trong khoảng thời gian từ tối 12 đến rạng sáng 13-3, đối tượng (chưa rõ danh tính) đã sử dụng dao, rựa chặt phá vườn cây (diện tích và số lượng cây cà phê hiện lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm điểm). Số diện tích cà phê trên của 8 hộ dân cư trú tại thôn O Ngó trồng chăm sóc.

"Hiện lực lượng Công an huyện Đak Đoa, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, lực lượng Công an xã và cán bộ, công chức chuyên môn xã Ia Băng, cùng Trưởng thôn O Ngó đang tiến hành xác minh làm rõ vụ việc. Sau khi có kết quả cụ thể, UBND xã sẽ tiếp tục báo cáo lãnh đạo UBND huyện để chỉ đạo xử lý kịp thời đúng quy định của pháp luật"-ông Hùng nói.