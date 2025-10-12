Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Hội nghị thượng đỉnh hòa bình dải Gaza sẽ diễn ra tại Ai Cập vào ngày 13-10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (Theo TTXVN, Vietnamnet)

(GLO)- Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Dải Gaza tại thành phố Sharm el-Sheikh vào ngày 13-10.

Văn phòng Tổng thống Ai Cập thông báo: Sự kiện lần này sẽ có sự góp mặt của các nhà lãnh đạo đến từ 20 quốc gia nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza, tăng cường những nỗ lực để đạt được nền hòa bình và ổn định ở Trung Đông cũng như mở ra một kỷ nguyên mới về an ninh và ổn định của khu vực.

newztg1210egypt-gaza-summit01-17602423880941612875249.jpg
Thành phố Sharm el-Sheikh (Ai Cập) chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh về Gaza. Ảnh: Reuters

Hội nghị lần này được tổ chức ở Ai Cập trong bối cảnh chính quyền Israel và nhóm Hamas gần đây đã nhất trí về "giai đoạn 1" ngừng bắn ở Dải Gaza và lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cũng rút quân khỏi một số khu vực tại đó.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi cũng đã kêu gọi triển khai các lực lượng quốc tế tại Dải Gaza và hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc công nhận tính hợp pháp quốc tế của thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas.

Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận trong việc chấm dứt xung đột, trả tự do cho các con tin và tù nhân, đảm bảo tiếp cận viện trợ nhân đạo và khởi động quá trình tái thiết Gaza.

Thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn đầu do Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ làm trung gian, đã có hiệu lực từ ngày 10-10 sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng tại Ai Cập.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Những ngôi nhà bị phá huỷ trong vụ không kích của Israel xuống thành phố Gaza

Mỹ điều binh sĩ tới hỗ trợ ổn định Gaza

Thế giới

(GLO)- Theo Kênh NBC News, quân đội Mỹ đang chuẩn bị các phương án triển khai khoảng 200 binh sĩ tới Israel nhằm hỗ trợ ổn định tình hình tại Dải Gaza, đồng thời bảo đảm dòng viện trợ nhân đạo và hỗ trợ an ninh sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas được công bố.

Tổng thống Trump điều động Vệ binh Quốc gia Texas tới Chicago

Tổng thống Trump điều động Vệ binh Quốc gia Texas tới Chicago, dấy lên tranh cãi về giới hạn quyền lực

Thế giới

(GLO)- Hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Texas (Mỹ) đã tập trung ngày 7-10 tại một cơ sở quân sự gần Chicago. Ông Trump nhấn mạnh: “Chicago là một thành phố tuyệt vời nhưng có nhiều tội phạm. Nếu thống đốc không làm được, chúng tôi sẽ làm. Mọi chuyện rất đơn giản”. 

Tổng thống Trump đã ra quyết định về tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Tin thế giới sáng 7-10: Tổng thống Trump đã ra quyết định về tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Trump đã ra quyết định về tên lửa Tomahawk cho Ukraine, Nga-Ấn Độ tập trận chung với các kịch bản xung đột phức tạp, Đàm phán Israel-Hamas chính thức bắt đầu tại Ai Cập, Mưa lũ tại Ấn Độ và Nepal: Hàng chục người thiệt mạng... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 7-10. 

null