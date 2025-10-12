Hội nghị thượng đỉnh hòa bình dải Gaza sẽ diễn ra tại Ai Cập vào ngày 13-10

(GLO)- Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Dải Gaza tại thành phố Sharm el-Sheikh vào ngày 13-10.

Văn phòng Tổng thống Ai Cập thông báo: Sự kiện lần này sẽ có sự góp mặt của các nhà lãnh đạo đến từ 20 quốc gia nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza, tăng cường những nỗ lực để đạt được nền hòa bình và ổn định ở Trung Đông cũng như mở ra một kỷ nguyên mới về an ninh và ổn định của khu vực.

Thành phố Sharm el-Sheikh (Ai Cập) chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh về Gaza. Ảnh: Reuters

Hội nghị lần này được tổ chức ở Ai Cập trong bối cảnh chính quyền Israel và nhóm Hamas gần đây đã nhất trí về "giai đoạn 1" ngừng bắn ở Dải Gaza và lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cũng rút quân khỏi một số khu vực tại đó.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi cũng đã kêu gọi triển khai các lực lượng quốc tế tại Dải Gaza và hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc công nhận tính hợp pháp quốc tế của thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas.

Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận trong việc chấm dứt xung đột, trả tự do cho các con tin và tù nhân, đảm bảo tiếp cận viện trợ nhân đạo và khởi động quá trình tái thiết Gaza.

Thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn đầu do Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ làm trung gian, đã có hiệu lực từ ngày 10-10 sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng tại Ai Cập.