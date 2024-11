Hội nghị báo cáo kết quả dự án nâng cao chất lượng giáo dục mầm non cho đồng bào DTTS Gia Lai

(GLO)- Ngày 28-11, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai phối hợp cùng Trường Đại học Jeonju Kijeon Hàn Quốc tổ chức hội nghị báo cáo kết quả dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non cho đồng bào DTTS thông qua nâng cao năng lực Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai”.

Tham dự hội nghị có đại diện Trường Đại học Jeonju Kijeon Hàn Quốc, Trung Tâm hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOICA, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai cùng các giảng viên, sinh viên tham gia dự án.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non cho đồng bào DTTS thông qua nâng cao năng lực Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai” được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt tại Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 8-12-2023.

Dự án được thực hiện dựa trên sự hợp tác giữa Trường Đại học Jeonju Kijeon Hàn Quốc và Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai với nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Văn phòng cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam.

Trong 1 năm triển khai (từ tháng 12-2023 đến tháng 12-2024), Dự án đã tổ chức 2 đợt bồi dưỡng cho 20 giảng viên, 40 sinh viên với các chương trình bồi dưỡng như: Nâng cao năng lực sử dụng tin học; bồi dưỡng song ngữ; bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên ngành Giáo dục mầm non. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ cải thiện 3 phòng học, thực hành và cung cấp 20 bộ máy tính cùng các trang-thiết bị cho Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.

Mục tiêu cốt lõi của dự án là cải thiện, nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên mầm non thông qua năng lực của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Theo đó, hướng đến là đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non có thể hiểu và giáo dục trẻ đồng bào DTTS nhằm mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục mầm non cho trẻ người DTTS; phát triển, vận hành chương trình giáo dục tin học và giáo dục song ngữ Việt-Jrai cho sinh viên đang học liên thông lên đại học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Dự án cũng xây dựng chương trình, xuất bản 3 tài liệu bồi dưỡng, 2 cuốn truyện tranh song ngữ.

Hai sinh viên đạt giải xuất sắc về bài luận “Kế hoạch phát triển bản thân sau khi tham gia dự án”. Ảnh: Trần Dung

Dự án góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non của tỉnh thông qua nâng cao năng lực sinh viên đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non, hiện đang học liên thông lên đại học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai; tạo điều kiện để nhiều giáo viên, sinh viên vùng DTTS tiếp cận các cơ hội giáo dục có chất lượng cao; có môi trường thực hành, chia sẻ nhằm nâng cao năng lực nhà giáo.

Tại hội nghị, có 36/40 sinh viên được nhận giải thưởng về bài luận “Kế hoạch phát triển bản thân sau khi tham gia dự án”, trong đó có 2 sinh viên đạt giải xuất sắc.