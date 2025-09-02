Học viện mạng Cisco tại Đại học FPT cơ sở Gia Lai sẽ hoạt động từ tháng 9-2025

Học viện mạng Cisco tại Trường Đại học FPT cơ sở Gia Lai sẽ đi vào hoạt động từ tháng 9-2025 với kỳ vọng góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực mạng máy tính và an toàn bảo mật thông tin cho tỉnh nhà.

Ông Trần Ngọc Tuấn-Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT-khẳng định: Học viện mạng Cisco mở ra cơ hội cho sinh viên tiếp cận chuẩn đào tạo toàn cầu lĩnh vực mạng máy tính và an toàn bảo mật thông tin. Ảnh: T.D

Cisco Việt Nam là công ty công nghệ về mạng (Network) và an toàn bảo mật thông tin (CyberSecurity). Thông qua chương trình hợp tác này, sinh viên Trường Đại học FPT Quy Nhơn không chỉ được học tập theo giáo trình chuẩn quốc tế mà còn có cơ hội tiếp cận những chứng chỉ nghề nghiệp uy tín, mở rộng cơ hội việc làm trong kỷ nguyên số.

Ông Trần Ngọc Tuấn-Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT-cho biết: Trong hệ thống Trường Đại học FPT trên toàn quốc, ngành An toàn và Bảo mật thông tin được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế; liên tục cập nhật xu hướng công nghệ mới nhất từ các tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới. Sinh viên không chỉ được trang bị nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn tham gia các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng mềm.

"Chính vì vậy, việc thành lập Học viện mạng Cisco tại Trường Đại học FPT cơ sở ở Gia Lai không chỉ khẳng định nỗ lực gắn kết giữa cơ sở giáo dục và doanh nghiệp mà còn mở ra cơ hội cho sinh viên khu vực miền Trung-Tây Nguyên tiếp cận chuẩn đào tạo toàn cầu"-Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT nhấn mạnh.

Trường Đại học FPT cơ sở tại Gia Lai hợp tác cùng Cisco Việt Nam thành lập

﻿Học viện mạng Cisco. Ảnh: T.D

Bạn Châu Thái Nhật Minh (sinh viên K19, chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo) kỳ vọng: “Học viện mạng Cisco sẽ giúp sinh viên tiếp cận kiến thức chuẩn quốc tế ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt, các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế sẽ là lợi thế lớn khi tham gia thị trường lao động. Đây là một bước tiến quan trọng giúp sinh viên sẵn sàng cạnh tranh trong kỷ nguyên số”.

Theo bà Trần Thị Thanh Nga-Quản lý chương trình Học viện mạng Cisco Việt Nam, thông qua Học viện mạng Cisco, sinh viên Trường Đại học FPT sẽ được tiếp cận chương trình đào tạo quốc tế và nhiều cơ hội nghề nghiệp, góp phần xây dựng lực lượng lao động công nghệ chất lượng cao cho tỉnh Gia Lai và khu vực.

Các đại biểu tham quan phòng lab của Trường Đại học FPT tại Gia Lai. Ảnh: T.D

Ông Nguyễn Minh Thảo-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai-khẳng định: Trong kỷ nguyên số, an toàn an ninh mạng rất cần thiết. Do đó, sự hợp tác giữa Trường Đại học FPT và Cisco Việt Nam sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho Đề án “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an toàn và an ninh mạng giai đoạn 2025-2030” của tỉnh.

Việc Cisco Việt Nam mở Học viện mạng Cisco mang lại cho Trường Đại học FPT nhiều lợi thế. Nhà trường sẽ đóng vai trò to lớn trong việc đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực mạng máy tính và an toàn bảo mật thông tin cho tỉnh Gia Lai.