(GLO)- Sáng 16-4, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Ban An toàn giao thông tỉnh và UBND TP. Pleiku phối hợp Quỹ Phòng-chống thương vong Châu Á (Quỹ AIP), Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức ngày hội “Giao thông không khói cho hành tinh xanh” năm 2023.

Tin liên quan Pleiku triển khai “Giao thông không khói cho hành tinh xanh”

Tham gia ngày hội có bà Kiều Thị Diễm-Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải-Bộ Giao thông Vận tải; đại diện lãnh đạo Hiệp hội An toàn đường bộ toàn cầu, Quỹ Phòng-chống thương vong Châu Á. Về phía tỉnh Gia Lai có ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND TP. Pleiku, các ban, ngành, đoàn thể cùng 1.000 học sinh của 19 trường THCS trên địa bàn TP. Pleiku.

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Đỗ Việt Hưng-Chủ tịch UBND TP. Pleiku cho biết: Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” do Quỹ AIP tài trợ triển khai tại tỉnh Gia Lai từ năm 2018-2022. Tại TP. Pleiku, dự án triển khai gồm 2 giai đoạn với tổng số 31 trường học tham gia. Gần 5 năm thực hiện, bước đầu đã cho thấy hiệu quả tích cực của dự án. Nhằm mở rộng dự án, UBND thành phố đã chủ động phê duyệt triển khai trong năm 2022 gồm 6 khu vực “Giảm tốc độ-Trường học an toàn”. Nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích đã được triển khai cho học sinh THCS trên toàn địa bàn thành phố; trong đó có nội dung tuyên truyền việc sử dụng xe đạp. Tác dụng của việc đạp xe đạp không chỉ dừng lại ở rèn luyện sức khỏe mà còn đem lại nhiều giá trị mang tính cộng đồng. Việc sử dụng xe đạp hàng ngày chính là góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng học sinh đã diễu hành xe đạp trên các tuyến đường của TP. Pleiku nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của các phương tiện giao thông bền vững. Dịp này, Ban tổ chức Giải Marathon xe đạp đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba, 22 giải khuyến khích cho các học sinh. Giải Marathon xe đạp là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Giảm tốc độ-trường học an toàn đã được tổ chức cho học sinh tại 19 trường THCS trên địa TP. Pleiku trong tháng 3-2023, nhằm thúc đẩy việc sử dụng xe đạp như một phương thức tham gia giao thông tích cực.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cuộc thi “Những tấm ảnh biết nói” đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải bức tranh được yêu thích nhất cho các học sinh. Trong đó, giải nhất được trao cho nhóm học sinh Trường THCS Ngô Gia Tự (xã An Phú, TP. Pleiku). Cuộc thi được triển khai trong tháng 3-2023, nhận được 57 bức ảnh do học sinh từ 19 trường THCS trên địa bàn TP. Pleiku thực hiện.

Để tiếp tục thúc đẩy sự dịch chuyển sang phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, Quỹ AIP và Câu lạc bộ Xe đạp Gia Lai đã tặng 53 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của TP. Pleiku, huyện Đak Đoa và Chư Păh.

Ngày hội “Giao thông không khói cho hành tinh xanh” là hoạt động thuộc dự án “Giảm tốc độ, trường học an toàn” thực hiện tại TP. Pleiku, nhằm khởi động các hoạt động thúc đẩy giao thông an toàn và bền vững, hưởng ứng Tuần lễ An toàn đường bộ toàn cầu lần thứ 7 của Liên Hợp Quốc diễn ra vào tháng 5-2023. Năm nay, chiến dịch toàn cầu với chủ đề “Suy nghĩ lại về phương tiện di chuyển”, tập trung vào giao thông bền vững, cụ thể là về nhu cầu di chuyển sang đi xe đạp, đi bộ và sử dụng phương tiện công cộng. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo việc sử dụng các phương tiện giao thông bền vững như một hình thức giao thông thay thế lành mạnh.