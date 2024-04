Hoán đổi ngày làm việc trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5

Tin liên quan Thủ tướng Chính phủ đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30-4 và 1-5 năm 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 12/TB-UBND về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 1570/TB-LĐTBXH ngày 12-4-2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp, UBND tỉnh thông báo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là công chức, viên chức) được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ hai (29-4) sang ngày thứ bảy (4-5).

Như vậy, dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5 năm 2024, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ thứ bảy (ngày 27-4) đến hết thứ tư (ngày 1-5), làm bù vào ngày thứ bảy (ngày 4-5-2024).

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Khuyến khích người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5 năm 2024 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, thực hiện; đồng thời có kế hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ trực bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở trong các ngày nghỉ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị vũ trang có kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2024.

Thông báo này thay thế điểm 4 mục II của Thông báo số 51/TB-UBND ngày 27-11-2023 của UBND tỉnh về việc nghỉ lễ, Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; treo cờ Tổ quốc chào mừng trong năm 2024.