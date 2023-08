(GLO)- Bằng sự tận tụy và nhiệt huyết với công việc, đội ngũ Công an viên ở xã Ia Sol (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

(GLO)- Ngày 18-8, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01 “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) tập huấn tổ tự quản tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia” năm 2023.

(GLO)- Hướng đến kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2023) và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2023), Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo toàn lực lượng triển khai đồng bộ các mặt công tác gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.