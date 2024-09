Bão số 3 đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương phía Bắc, khiến nhiều cây cối gẫy đổ, cột điện gẫy, lúa hoa màu bị hư hại.

Hà Nội: 484 cây đổ, 3.559 ha lúa bị thiệt hại

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đến thời điểm tối ngày 7/9/2024, tình hình ngập trên các tuyến phố chưa nghiêm trọng.

Khu vực ngoại thành, theo báo cáo của các công ty thủy lợi, tính đến thời điểm cuối giờ chiều ngày 7/9/2024, xuất hiện một số điểm ngập úng tại huyện Phúc Thọ, có 2 ha lúa huyện Thạch Thất bị ngập sâu.

Diện tích lúa bị đổ do gió, bão khoảng 3.559 ha (Ba Vì 40 ha, Chương Mỹ 85 ha, Đan Phượng 1,2 ha, Mê Linh 1 ha, Phú Xuyên 348,7 ha, Phúc Thọ 56 ha, Sơn Tây 50 ha, Thường Tín 670 ha, Ứng Hòa 2.000 ha).

Theo báo cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cây xanh Hà Nội tính đến cuối ngày 7/9/2024 có 484 cây đổ, cành gãy; trong đó, cây đổ là 198 (Hai Bà Trưng 12 cây, Hoàn Kiếm 11 cây, Ba Đình 5 cây, Đống Đa 21 cây, Cầu Giấy 22 cây, Thanh Xuân 21 cây, Long Biên 17 cây, Đại Lộ Thăng Long 57 cây, Hà Đông 5 cây, Hoàng Mai 20 cây, Nam Từ Liêm 5 cây, Bắc Từ Liêm 1 cây, tuyến Hà Nội - Hưng Yên 1 cây) và 286 cành gãy.

Ngoài ra Thanh Trì 39 cây, Ba Vì 11 cây, Đông Anh 7 cây, thị xã Sơn Tây 143 cây (đã được khắc phục), Hoài Đức 1 cây. Đan Phượng 5 cây, Thanh Oai 3 cây, Thường Tín 4 cây (đã được khắc phục), Phúc Thọ 77 cây.

Cây đổ đã làm một số người chết và bị thương. Do ảnh hưởng của mưa bão, hầu hết các địa phương đều có các ảnh hưởng, thiệt hại khác xảy ra liên quan đến mất điện, sạt lở, sập đổ, tốc mái công trình, xe cộ hư hỏng…

Theo báo cáo của các Công ty Thủy lợi trên địa bàn, đến 18 giờ ngày 7/9 vận hành 22 trạm bơm tiêu với 105 máy bơm, tổng lượng bơm tiêu khoảng 567.000 m3/h.

Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội cho biết, ngay khi có các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai bất lợi và các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thành phố; các cấp, các ngành đã chủ động triển khai các văn bản, hoạt động phòng ngừa, ứng phó với bão theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Một số nhiệm vụ, phương án cụ thể tiếp tục được triển khai gồm chỉ đạo vận hành trạm bơm tiêu thoát nước đệm, triển khai các biện pháp hạ thấp mực nước hồ chứa thủy lợi; rà soát dừng thi công các công trình có nguy cơ ảnh hưởng của bão, nhất là thực hiện nghiêm việc cấp phép thi công các công trình liên quan đến đê điều, thủy lợi theo quy định.

Cùng đó, rà soát các khu vực nguy hiểm, xung yếu (đặc biệt là việc rút kinh nghiệm đối với các đợt thiên tai trước đây, rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, sạt lở đất...) nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân ở mức cao nhất, chú trọng đảm bảo an toàn cho học sinh những ngày đầu năm học mới.

Bắc Ninh: 1.500 ha lúa, hoa màu bị ngập đổ, 40 nhà tốc mái

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh, tính đến 18 giờ ngày 7/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, toàn tỉnh có 40 nhà cấp 4, công trình phụ bị tốc mái, hơn 1.500 ha lúa, hoa màu bị ngập đổ, không có thiệt hại về người.

Theo đó, toàn tỉnh có 40 nhà cấp 4, công trình phụ bị tốc mái; 7 cột điện bị đổ gãy, 1.515 ha lúa, hoa màu bị ngập, đổ; 47 nhà màn, nhà lưới bị tốc mái. Toàn tỉnh có khoảng 3.000 cây bị đổ, gãy; 29 lồng bè cá bị trôi dạt, hư hại.

Tuyến đê tả sông Ngũ Huyện Khê tại các vị trí K22+180 - K23+450 một số vị trí bị lún, nứt cục bộ với chiều dài khoảng 25m thuộc địa bàn huyện Yên Phong; Đê hữu sông Ngũ Huyện Khê đoạn từ K21+00 – K23+500 một số vị trí bị nứt với chiều dài khoảng 35m thuộc địa bàn huyện Tiên Du.

Ủy ban Nhân dân các huyện Yên Phong và Tiên Du đang chỉ đạo khắc phục tạm thời sự cố để đảm bảo an toàn cho tuyến đê.

Mực nước trên các triền sông duy trì ổn định. Toàn tỉnh có 78/521 máy bơm hoạt động bơm tiêu và tiêu nước đệm theo quy trình.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thành lập 6 Đoàn kiểm tra công tác triển khai ứng phó với bão số 3. Các đơn vị thuộc Sở, các Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống, Nam Đuống tổ chức trực 100% quân số để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai do bão gây ra.

Chi cục Thủy lợi và các Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống, Nam Đuống thường xuyên kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi và tình hình tiêu úng của các trạm bơm.

Trong ngày 7/9, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống tại các điểm xung yếu, nơi nguy cơ mất an toàn cao… ; chỉ đạo di dời người dân ở Khu tập thể 3D (có 24 hộ đang sinh sống) và Khu tập thể 2A (có 16 hộ sinh sống) của Nhà máy thuốc lá Bắc Sơn (thành phố Bắc Ninh) là khu tập thể cũ, có nguy cơ mất an toàn; tập trung chỉ đạo công tác tiêu, thoát nước; xử lý sự cố nứt, lún sụt mặt đê đoạn qua địa bàn xã Long Châu, huyện Yên Phong.

Hưng Yên: 617 ngôi nhà tốc mái, hư hại, 11.500 ha cây trồng bị thiệt hại

Theo tổng hợp của Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên, đến 21 giờ ngày 7/9, bão số 3 với cường độ gió giật mạnh đã làm 617 ngôi nhà tốc mái, hư hại; 5.871 cây xanh bị gãy đổ. Bão số 3 cũng đã làm trên 11.500 ha cây trồng bị thiệt hại; trong đó có gần 9.600 ha lúa, gần 1.600 ha cây ăn quả và 500 ha các loại cây trồng khác.

Trên địa bàn tỉnh có 56 cột điện bị đổ, 10 chuồng trại bị hư hỏng và 77 trạm bơm chống úng bị mất điện. Đáng chú ý, huyện Văn Giang có 4 ôtô và 6 xe máy bị cây đổ đè lên gây hư hỏng; huyện Phù Cừ có 3.200m2 nhà lưới bị tốc mái và 490m2 mái chống nóng trụ sở, trường học bị tốc mái. Huyện Kim Động và huyện Khoái Châu mỗi huyện có 24 lồng cá của nông dân bị hư hỏng.

Toàn tỉnh vận hành 42 trạm bơm với 85 tổ máy hoạt động tiêu thoát nước.

Bắc Giang: Một huyện bị mất điện toàn bộ

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang, đến 18h ngày 7/9/2024, bão số 3 đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh.

Tại thành phố Bắc Giang có 1 nhà cấp 4 bị sập tại phường Mỹ Độ (nhà cũ không có người ở thường xuyên, không có thiệt hại về người). Huyện Tân Yên có 11 nhà bị tốc mái, 1 cột điện bị đổ; 328,5 ha lúa đã trổ bị đổ.

Huyện Lạng Giang có 2 người bị thương; 1 nhà dân bị sập mái tôn sân nhà, 1 nhà dân bị sập cửa cuốn; 24,5 ha lúa bị đổ...

Huyện Yên Dũng có Trường tiểu học Nham Biền số 2 thị trấn Nham Biền bị tốc mái; một số cây xanh tại các xã Tiến Dũng, Đồng Phúc, Xuân Phú, Tiến Dũng, Đồng Việt bị gãy đổ; tường bao trường Trung học cơ sở xã Xuân Phú và tường của 1 hộ dân xã Đồng Phúc bị đổ; 1 nhà màng 2000m2 bị tốc mái, 500m2 mái nuôi thủy sản bị tốc mái tại xã Đồng Việt; khoảng 60 ha lúa bị thiệt hại tại xã Đồng Việt.

Huyện Sơn Động có 42 nhà dân bị tốc mái và một số trụ sở, trường học bị tốc mái. Huyện Hiệp Hòa có 7 nhà dân bị tốc mái; đổ 323 cây xanh đô thị; 650 ha lúa và 50 ha ngô bị đổ nghiêng.

Huyện Lục Nam bị mất điện toàn huyện; đổ 7 cột điện đường dây 35kV tại xã Yên Sơn; đổ 2 cột hạ thế xã Lan Mẫu, 1 cột hạ thế xã Chu Điện; tốc 2000 m2 nhà màn thị trấn Đồi Ngô; đổ 20 ha cây bạch đàn ở xã Lục Sơn…

Huyện Yên Thế bị sập toàn bộ mái vòm sân nhà văn hóa, cây đổ gây nổ 1 trạm điện, 140 ha lúa, 80 ha keo, bạch đàn bị gẫy đổ… Trên địa bàn huyện còn có hiện tượng sạt lở đất tại vị trí Km11 trên tuyến đường đang thi công từ Bố Hạ qua xã Đông Sơn đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc...

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tiếp tục theo dõi thông tin và diễn biến của bão số 3 để khẩn trương, tập trung ứng phó; tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ tình hình của bão; thường xuyên tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình...

Thái Nguyên: 1.500 cây xanh bị gãy đổ, bật gốc, 30 cột điện đổ

Tại thành phố Phổ Yên, gió lớn đã làm bị đổ khoảng 30 cột điện, nhiều cây xanh đổ vào đường điện trung thế, hạ thế gây mất điện diện rộng trên địa bàn. Trường Trung học cơ sở Trung Thành, Trường Mầm non Thành Công bị tốc mái tôn; hai hộ dân ở xã Phúc Tân bị tốc mái proxi măng; khoảng 250 ha lúa bị đổ, khoảng 7 ha lúa bị ngập; 1.500 cây xanh bị gãy đổ, bật gốc.

Tại xã Minh Đức, bờ sông xóm Đầm Mương 13, đoạn nhà ông Lưu Mạnh Thắng bị sạt lở chiều dài khoảng 150m, chiều sâu khoảng 4 m, cách công trình phụ của hộ dân điểm gần nhất khoảng 20m, cách nhà chính của dân khoảng 30m.

Tại huyện Võ Nhai, gió giật mạnh khiến Trường Tiểu học Dân Tiến I (xã Dân Tiến), Trường Tiểu học Thống Nhất (xã Bình Long) bị gió cuốn bay toàn bộ mái tôn, nhà để xe của giáo viên. Trên địa bàn huyện Đại Từ có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã làm đổ 5 ha lúa, làm sập 2 mái tôn của nhà dân,… thuộc thị trấn Quân Chu.

Ngay từ sáng 7/9, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, chính quyền các huyện, thành phố đã trực tiếp xuống các địa phương kiểm tra công tác ứng phó với bão, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa bão. Tại các xã, phường, thị trấn, ngay sau khi thiên tai gây ra thiệt hại, chính quyền các cấp và các lực lượng đã nhanh chóng triển khai thống kê tình hình thiệt hại, tập trung khắc phục sự cố do thiên tai gây ra.

Các địa phương bố trí lực lượng thường xuyên canh gác tại các ngầm, tràn, đề phòng khi nước ngập, chảy xiết sẽ lập chốt, đặt biển cảnh báo và không cho nhân dân đi lại tránh thiệt hại về người và tài sản.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Thái Nguyên, khu vực tỉnh có gió mạnh phổ biến cấp 7- 8, giật cấp 9- 10. Do tác động của bão, từ 7- 9/9, khu vực tỉnh Thái Nguyên sẽ có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa một số nơi như tại các huyện Võ Nhai, Định Hoá, Đại Từ, Phú Lương từ 100- 200 mm, có nơi trên 250 mm; khu vực thành phố Thái Nguyên, Phổ Yên, Sông Công, huyện Phú Bình, Đồng Hỷ từ 150- 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Theo TTXVN/Vietnam+