Giống lúa BĐR27 đạt năng suất 6,6 tấn/ha

Tin liên quan Đak Đoa đưa giống lúa mới vào sản xuất

Chương trình triển khai tại xã Ya Hội với quy mô 5 ha của 32 hộ tham gia. Sau 90 ngày gieo sạ, cây lúa sinh trưởng ổn định, năng suất ước đạt 6,6 tấn/ha, cao hơn các giống lúa khác 20-30%.

BĐR27 là giống lúa thuần chất lượng cao được Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ chọn tạo, có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, kháng tốt đối với bệnh đạo ôn và rầy nâu.

Ngoài xã Ya Hội, chương trình “Hỗ trợ phát triển giống lúa BĐR27” còn được triển khai tại các xã: Tân An, Phú An, Hà Tam và Yang Bắc với tổng diện tích 215,3 ha. Kinh phí triển khai chương trình hơn 4,1 tỷ đồng, trong đó, vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 440 triệu đồng, còn lại do người dân đối ứng.