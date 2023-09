Giám sát về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dân tộc thiểu số tại Đak Pơ

Báo cáo với đoàn giám sát, bà Lê Thị Thủy-Trưởng phòng Nội vụ huyện Đak Pơ-cho biết: Huyện Đak Pơ hiện có 12 cơ quan chuyên môn, 5 đơn vị sự nghiệp, 20 trường học công lập, 8 đơn vị hành chính trực thuộc; 49 thôn, làng, tổ dân phố. Hiện tổng số CBCCVC toàn huyện có 795 người, trong đó có 68 CBCCVC là người DTTS.

Những năm qua, huyện Đak Pơ luôn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương về phát triển đội ngũ CBCCVC người DTTS. Kết quả, đến nay, cấp huyện có 36/637 CBCCVC là người DTTS, chiếm tỷ lệ 5,65%; cấp xã có 31/158 cán bộ công chức người DTTS, chiếm tỷ lệ 19,62%. Tỷ lệ CBCCVC người DTTS giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị cấp huyện đạt 2,15%, cấp xã 26,58%.

Từ năm 2016 đến nay, huyện đã quy hoạch 42 người DTTS vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, xã. Trong 3 năm qua, toàn huyện có 4 cán bộ công chức người DTTS tham gia các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, 6 cán bộ công chức người DTTS tham gia các lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, 17 cán bộ công chức tham các lớp bồi dưỡng khác.

Tuy nhiên, tỷ lệ đội ngũ CBCCVC người DTTS đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị của huyện không đạt chỉ tiêu; cấp xã mới có 2/8 đơn vị đạt tỷ lệ CBCCVC người DTTS gồm xã Yang Bắc và xã Ya Hội; 3 xã: Hà Tam, An Thành, Phú An và thị trấn Đak Pơ không đạt. Riêng 2 xã Tân An và Cư An có tỷ lệ người DTTS dưới 5% tổng dân số nên không quy định tỷ lệ cán bộ công chức người DTTS. Hàng năm, số lượng người DTTS được tuyển dụng, tiếp nhận, cử tuyển vào làm việc tại các cơ quan, ban ngành, địa phương còn ít. Số viên chức cấp huyện và công chức cấp xã là người DTTS có trình độ chuyên môn đại học chiếm tỷ lệ thấp.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên đoàn giám sát và giải trình của lãnh đạo UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể liên quan của huyện, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Đinh Thị Giang đề nghị UBND huyện Đak Pơ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các ý kiến, kiến nghị của đoàn giám sát. Cụ thể, huyện cần bám sát Kế hoạch 280 của UBND tỉnh về phát triển cán bộ người DTTS; rà soát lại các quy định để thực hiện đúng chính sách, có giải pháp tuyển dụng người DTTS; làm tốt công tác quy hoạch CBCCVC người DTTS. Đồng thời, đoàn tiếp thu những kiến nghị của địa phương để có ý kiến với UBND tỉnh có chính sách đặc thù riêng, cụ thể hơn trong công tác tuyển dụng và các chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC người DTTS.