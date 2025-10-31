Giá rau xanh tăng, nông dân khu vực Tây Gia Lai vẫn kém vui

(GLO)- Những ngày gần đây, giá rau xanh tại các vùng chuyên canh ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đồng loạt tăng từ 2.000 đồng/kg trở lên so với tháng trước. Dù vậy, người trồng rau vẫn kém vui bởi năng suất rau giảm mạnh do mưa kéo dài.

Khoảng 5 ngày qua, giá nhiều loại rau củ quả tại các vùng chuyên canh ở khu vực phía Tây tỉnh đồng loạt tăng 2.000-3.000 đồng/kg so với tháng 9. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện rau xanh tại ruộng được thương lái thu mua với giá khá cao.

Nông dân phường An Phú thu hoạch bắp cải. Ảnh: N.D

Cụ thể, dưa leo có giá 10.000 đồng/kg, bắp cải 6.000-7.000 đồng/kg, các loại cải 6.000 đồng/kg, khổ qua 14.000 đồng/kg, đậu cô ve 17.000 đồng/kg…

Chị Trần Thị Bình (tổ 12, phường An Phú) cho hay: Giá rau xanh tăng bắt đầu từ cơn bão số 9, kéo dài đến các đợt bão lũ tiếp đó. Sau khi bình ổn trở lại được vài tuần lại bắt đầu tăng. Nguyên nhân do thời tiết bất lợi, các tỉnh miền Trung, ngoài Bắc bị ngập lụt không thể sản xuất được rau củ quả.

Mặc dù giá rau củ quả hiện nay đang tăng cao, song người trồng rau vẫn kém vui bởi thời tiết khu vực phía Tây tỉnh năm nay không thuận lợi. Mưa kéo dài nhiều tháng khiến sâu bệnh phát sinh, dẫn đến chi phí đầu tư tăng theo. Không những vậy, mưa nhiều còn làm rau bị úng, dập, hư hỏng không thể thu hoạch.

“Hơn 1 sào rau cải của gia đình tôi vừa rồi cũng đành cắt bỏ vì mưa quá nhiều, rau bị dập lá không thể thu hoạch. Hiện tại, tôi đang làm đất để chuẩn bị xuống giống vụ rau mới”-chị Bình buồn bã nói.

Hầu hết nông dân khu vực Tây Gia Lai sản xuất rau củ quả theo truyền thống, không có nhà màng nên dễ bị thiệt hại khi mưa lớn kéo dài. Ảnh: N.D

Tương tự, ông Phạm Việt Hùng (tổ 12, phường An Phú) cho biết: "Gia đình tôi canh tác 5 sào rau thơm. Hiện nay, giá rau trên thị trường đang tăng cao nhưng vì mưa kéo dài khiến cây phát triển chậm, năng suất thấp".

“Nghề trồng rau ở đây dù có từ lâu đời nhưng bấp bênh lắm. Lúc được giá thì mất mùa và ngược lại nên khó có thể tính lợi nhuận trọn vẹn. Riêng tôi trồng các loại rau ăn lá, thường xuyên chuyển đổi theo mùa và sản xuất lệch thời vụ so với các vùng khác để duy trì tiêu thụ ổn định chứ không chạy theo giá thị trường"-ông Trần Hóa (tổ 10, phường An Phú) chia sẻ.

Theo nhìn nhận của một số đại lý, vụ thu hoạch này, hầu hết người trồng rau ở khu vực Tây Gia Lai đều bị mất mùa, sản lượng giảm gần 50% sau mỗi đợt mưa lớn. Đa phần người dân sản xuất theo lối truyền thống tại ruộng, không có nhà màng, chịu ảnh hưởng lớn bởi thời tiết là điều khó tránh khỏi.