Giá RAM giảm nhờ công nghệ đột phá từ Google

(GLO)- Ngành công nghiệp điện tử đang trải qua những biến động lớn, chủ yếu do tình trạng thiếu chip và sự gia tăng giá của RAM và bộ nhớ trong.

Theo BGR, tình trạng này đã đẩy giá RAM lên cao, từ đó làm tăng giá máy tính, máy chơi game, Smart TV và các thiết bị tiện ích khác. Nhưng tia hy vọng vừa xuất hiện khi Google công bố 1 hệ thống nén mới có khả năng giúp AI (trí tuệ nhân tạo) quản lý RAM hiệu quả hơn, từ đó giảm bớt nhu cầu RAM cho các trung tâm dữ liệu lớn.

Google giới thiệu TurboQuant - thuật toán nén bộ nhớ đệm. Ảnh: SK Hynix.

CEO kiêm đồng sáng lập của Cloudflare Matthew Prince đã ca ngợi thuật toán mới mang tên “TurboQuant” của Google, cho rằng nó có thể cải thiện đáng kể cách thức huấn luyện và sử dụng tài nguyên của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Giá một số mẫu RAM trên thị trường giảm mạnh, được cho là do thuật toán nén dữ liệu TurboQuant của Google, nhưng có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Cụ thể tại hệ thống Amazon, dòng RAM Corsair Vengeance DDR5 dung lượng 32 GB, tốc độ 6400 MHz được ghi nhận có mức giá bán lẻ khoảng 380 USD, trong khi mức giá cao nhất từng đạt 490 USD.

Mức giảm tương tự cũng xuất hiện ở một số mẫu thấp hơn, chẳng hạn phiên bản 16 GB DDR5-5200 được bán lẻ với giá 220 USD, trong khi tuần trước, mẫu RAM này có giá 260 USD.

Từ năm 2025, người tiêu dùng và các nhà sản xuất phần cứng máy tính đã phải “vật lộn” với cuộc khủng hoảng nguồn cung linh kiện (RAM, SSD, chip nhớ) nghiêm trọng, khi các sản phẩm RAM, SSD phần lớn bị gom bởi các trung tâm dữ liệu để phục vụ cuộc đua về AI, khiến giá RAM trong thị trường tiêu dùng tăng gấp nhiều lần.

Ở thời điểm rẻ nhất, chúng có giá chưa đến 100 USD. Đây là lần hiếm hoi giá RAM có dấu hiệu giảm sau thời gian dài tăng giá.

Một trong những thách thức lớn nhất đối với AI hiện nay là giá trị của bộ nhớ đệm cặp khóa - giá trị, nơi lưu trữ ngữ cảnh bộ nhớ để AI không phải tính toán lại nhiều lần.

Nếu không gian bộ nhớ này không được mở rộng, việc huấn luyện các mô hình AI mới sẽ gặp khó khăn. TurboQuant có khả năng nén và phân loại thông tin hiệu quả hơn, giúp tăng cường khả năng lưu trữ và xử lý.

Theo các chuyên gia, nếu TurboQuant thành công, nó có thể làm giảm nhu cầu về RAM trong các trung tâm dữ liệu, từ đó cải thiện nguồn cung cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng TurboQuant vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và chưa được triển khai rộng rãi.

Mặc dù Google khẳng định thuật toán này có thể cải thiện hiệu suất sử dụng RAM của AI, không có gì đảm bảo rằng nó sẽ tạo ra sự khác biệt ngay lập tức.

Ngoài các biện pháp điều chỉnh từ nhà sản xuất, một trong những nguyên nhân của lần giảm giá này có thể đến từ thuật toán TurboQuant được các nhà nghiên cứu Google hé lộ tuần này. "Việc giảm giá bộ nhớ có thể được kích hoạt bởi việc bán tháo hàng tồn kho sau khi TurboQuant được công bố" - Wccftech nhận định.

Sự xuất hiện của thuật toán mới từ Google mang lại hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn trong ngành công nghiệp điện tử. Hy vọng rằng khi các công ty AI tiếp tục đổi mới, chúng ta sẽ thấy những thay đổi giúp giảm bớt tầm quan trọng của RAM trong hoạt động của AI.