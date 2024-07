Gia Lai: Tình hình an ninh, trật tự trong 6 tháng đầu năm tiếp tục được giữ vững ổn định

Dự hội nghị có đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, với sự vào cuộc quyết liệt của Công an tỉnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định, không để tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra; kịp thời đấu tranh, bóc gỡ từ sớm các điểm nhen nhóm phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga” trên địa bàn; triển khai hiệu quả các phương án, lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm và hoạt động của 9 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến làm việc và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa được tổ chức trên địa bàn.

Theo đó, toàn tỉnh đã xảy ra 554 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 12 người, bị thương 99 người (giảm 5% số vụ, giảm 7,7% số người chết, giảm 28,77% số người bị thương). Cũng trong thời gian này, Công an tỉnh phát hiện, xử lý 391 vụ, 430 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng chức vụ, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng đạt trên 95%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Phát hiện 142 vụ, 232 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không để hình thành đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh đã tích cực triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho 10 tập thể và 10 cá nhân công tác tại các đơn vị thuộc Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự và bảo vệ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Hai Phó Giám đốc Công an tỉnh là Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp được Bộ Công an tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023 và chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân. Ngoài ra, có 18 tập thể và 4 cá nhân thuộc Công an tỉnh được Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2022-2023. Công an phường An Bình (thị xã An Khê) được trao Giấy chứng nhận Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2022 và 2023 của Bộ Công an.