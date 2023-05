Gia Lai phạt vi phạm giao thông hàng trăm trường hợp trong dịp lễ

Tin liên quan 14 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ tư

Gần 800 trường hợp vi phạm TTATGT

Đại úy Trần Văn Tiến-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Phú Thiện) thông tin: Từ ngày 29-4 đến nay, đơn vị đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động nhằm đảm bảo TTATGT. Bên cạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật về TTATGT, gọi hỏi răn đe số thanh niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đơn vị cắt cử cán bộ luân phiên tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Qua đó, đơn vị đã lập biên bản 58 trường hợp vi phạm, xử phạt 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 22 xe gắn máy.

“Nhờ chủ động triển khai các hoạt động nên trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, trên tuyến giao thông do đơn vị phụ trách không xảy ra TNGT nghiêm trọng”-Đại úy Tiến cho biết.

Tại An Khê, công tác bảo đảm TTATGT dịp nghỉ lễ cũng được Công an thị xã đặc biệt chú trọng. Thiếu tá Nguyễn Bảo Hưng-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã An Khê) cho hay: “Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT. Qua tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản 98 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 55 giấy tờ các loại và 20 xe mô tô. Trong đó, 36 trường hợp vi phạm về tốc độ, 16 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 5 trường hợp chở quá tải trọng và 38 trường hợp vi phạm lỗi khác. Nhờ làm tốt các mặt công tác, trong 5 ngày nghỉ lễ, tình hình TTATGT trên địa bàn thị xã đảm bảo ổn định, không để xảy ra các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông, đua xe trái phép và chống người thi hành công vụ”.

Còn Thượng tá Nguyễn Duy Anh-Trưởng Công an huyện Chư Păh thì cho biết: Dịp nghỉ lễ, Công an huyện đã huy động lực lượng ứng trực đảm bảo quân số để kịp thời tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; phân công lực lượng trực, phân luồng, điều tiết giao thông và răn đe, giáo dục các thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm pháp luật. Nhờ làm tốt các mặt công tác nên trong 5 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn huyện không để xảy ra vụ phạm pháp hình sự hay TNGT nào.

Theo thống kê của Công an tỉnh, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự, làm bị thương 1 người; phát hiện, bắt giữ 1 vụ với 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2 gói nhỏ ma túy dạng khay và 4 viên thuốc lắc. Lực lượng Cảnh sát Giao thông lập biên bản 796 trường hợp vi phạm TTATGT, xử phạt 492 trường hợp với số tiền gần 700 triệu đồng; tạm giữ 30 phương tiện và hơn 300 giấy tờ các loại. Tuy nhiên, trong dịp nghỉ lễ, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ TNGT làm 2 người chết và 4 người bị thương (so với cùng kỳ năm 2022 tăng 1 vụ TNGT, tăng 2 người bị thương).

Bảo đảm nhu cầu đi lại của hành khách

Dịp nghỉ lễ vừa qua kéo dài 5 ngày nên nhu cầu đi lại, tham quan, nghỉ dưỡng của người dân tăng cao. Chính vì vậy, Cảng Hàng không Pleiku và các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo ông Nguyễn Quang Huân-Phó Giám đốc Cảng Hàng không Pleiku: Từ ngày 27-4 đến 3-5, trung bình mỗi ngày, tại Cảng Hàng không Pleiku có khoảng 2.953 hành khách đi và đến, tăng 22% so với ngày thường. Đơn vị đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, không để xảy ra tình trạng ùn ứ hay trễ chuyến.

Đối với Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai, dịp lễ, doanh nghiệp đã tăng cường thêm 5-6 xe để thực hiện quay đầu từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai nhằm giải tỏa lượng khách trong thời gian cao điểm. Đặc biệt, từ ngày 2 đến 4-5, mỗi ngày, doanh nghiệp có từ 9 đến 10 chuyến xe chạy chiều Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh.

“Dịp nghỉ lễ năm nay, lượng khách tăng 35-40% so với ngày thường. Tuy không gây áp lực nhiều đối với lượng phương tiện tăng cường nhưng việc không được phụ thu hỗ trợ chi phí quay đầu gây khó khăn cho doanh nghiệp. Dù vậy, chúng tôi vẫn tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân”-ông Đặng Văn Hiền-Phó Giám đốc điều hành Công ty-cho hay.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Trần Đình Sơn cho biết: Những ngày qua,Thanh tra Sở huy động 100% lực lượng tham gia công tác bảo đảm TTATGT; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các đoạn đường, xử lý các trường hợp vi phạm. Qua kiểm tra 103 lượt phương tiện và điều kiện của 153 người lái tại Bến xe Đức Long Gia Lai và Cảng Hàng không Pleiku, tất cả đều đảm bảo các quy định. Từ ngày 28-4 đến nay, tại các bến xe vận chuyển hành khách đi các tỉnh, thành phố đã thực hiện 877 chuyến xe, vận chuyển 14.047 lượt hành khách. Tại Cảng Hàng không Pleiku có 80 chuyến bay với hơn 11.000 lượt khách từ Gia Lai đi các tỉnh, thành trong nước và ngược lại.