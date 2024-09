Gia Lai: Phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành xóa nhà tạm cho hội viên cựu chiến binh khó khăn

Dự Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các đồng chí: Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và tổ chức chính trị-xã hội tỉnh cùng các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn; Anh hùng lực lượng vũ trang và đại diện Hội Cựu chiến binh một số tỉnh bạn cùng 129 đại biểu đại diện cho gần 36 ngàn hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh.

Báo cáo tại đại hội nêu: Phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” (2019-2024) đã được các cấp Hội cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua và triển khai toàn diện với nhiều đổi mới cả nội dung lẫn hình thức. Qua đó đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội và từng cán bộ, hội viên; 5/5 chỉ tiêu nghị quyết đều đạt và vượt. Cụ thể, giai đoạn 2019-2024, các cấp Hội đã phát triển mới 7.783 hội viên (đạt 125,53% chỉ tiêu). Qua bình xét hàng năm có trên 96% chi Hội, cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 92% hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu; trên 95% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Các thế hệ cán bộ, hội viên luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, cần cù lao động và mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế giỏi; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Trung ương, địa phương và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đến nay, 58/220 xã, phường trên toàn tỉnh không còn hội viên cựu chiến binh nghèo. Từ năm 2019 đến nay, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên tự nguyện hiến 85.779m2 đất, quyên góp ủng hộ trên 3 tỷ đồng và tham gia trên 30 ngàn ngày công lao động để làm mới, sửa chữa, nâng cấp gần 100km đường giao thông nông thôn và nhiều công trình tại địa phương.

Tại đại hội, các đại biểu nghe đại diện các tập thể, cá nhân điển hình chia sẻ những mô hình mới, cách làm hay trong công tác kết nạp hội viên, giúp nhau giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…Đồng thời tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua giai đoạn 2019-2024; chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua trong thời gian tới.

Theo đó, các đại biểu đã thống nhất 6 chỉ tiêu phấn đấu, gồm: 100% tổ chức Hội và cán bộ, hội viên hoàn thành nhiệm vụ; trong đó có 90% trở lên tổ chức Hội và 80% trở lên cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm, có 20% trở lên (trong số hoàn thành tốt) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 95% gia đình cựu chiến binh đạt “Gia đình văn hóa”. Hàng năm giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo từ 1% đến 1,5% theo tiêu chí đa chiều; vùng đặc biệt khó khăn giảm 2% trở lên; đến hết 2025 hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên nghèo…

Đến dự và chung vui cùng đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đạt được trong Phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” (2019-2024).

Để phát huy hơn nữa vai trò của cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các cấp Hội tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ, hội viên để chủ động nhận diện, đấu tranh phòng-chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các cấp Hội, trong mỗi cán bộ, hội viên gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và đưa phong trào đi vào thực chất.

Cùng với đó, các cấp Hội tăng cường công tác phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời có kế hoạch tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.

Đại hội cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Gia Lai giai đoạn 2024-2029 và bầu đoàn đại biểu gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức.