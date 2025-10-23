Gia Lai: Mua pháo 200.000 đồng, đốt xong bị phạt hơn 6 triệu đồng

(GLO)- Công an phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6,25 triệu đồng đối với Nguyễn Văn N. (SN 2004, ở khu phố Vĩnh Phụng 1, phường Hoài Nhơn Nam) về hành vi sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 21-9, N. đến nhà anh Nguyễn Văn T. (SN 1998, ở khu phố Thái Lai, phường Hoài Nhơn Nam) dự tiệc thôi nôi con trai anh T.

Nguyễn Văn N. tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Đến khoảng 19 giờ 45 phút, N. mở cốp xe lấy 1 hộp pháo (loại pháo hoa nổ) đã mua trước đó trên mạng xã hội TikTok với giá 200.000 đồng mang ra cánh đồng trước nhà đốt.

Công an phường Hoài Nhơn Nam đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm đối với N. theo quy định tại tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng-chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng-chống bạo lực gia đình.