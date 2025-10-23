Gia Lai: Mua pháo 200.000 đồng, đốt xong bị phạt hơn 6 triệu đồng

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 21-9, N. đến nhà anh Nguyễn Văn T. (SN 1998, ở khu phố Thái Lai, phường Hoài Nhơn Nam) dự tiệc thôi nôi con trai anh T.
Đến khoảng 19 giờ 45 phút, N. mở cốp xe lấy 1 hộp pháo (loại pháo hoa nổ) đã mua trước đó trên mạng xã hội TikTok với giá 200.000 đồng mang ra cánh đồng trước nhà đốt.
Công an phường Hoài Nhơn Nam đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm đối với N. theo quy định tại tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng-chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng-chống bạo lực gia đình.