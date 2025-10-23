Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Mua pháo 200.000 đồng, đốt xong bị phạt hơn 6 triệu đồng

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Công an phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6,25 triệu đồng đối với Nguyễn Văn N. (SN 2004, ở khu phố Vĩnh Phụng 1, phường Hoài Nhơn Nam) về hành vi sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 21-9, N. đến nhà anh Nguyễn Văn T. (SN 1998, ở khu phố Thái Lai, phường Hoài Nhơn Nam) dự tiệc thôi nôi con trai anh T.

Nguyễn Văn N. tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Đến khoảng 19 giờ 45 phút, N. mở cốp xe lấy 1 hộp pháo (loại pháo hoa nổ) đã mua trước đó trên mạng xã hội TikTok với giá 200.000 đồng mang ra cánh đồng trước nhà đốt.

Công an phường Hoài Nhơn Nam đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm đối với N. theo quy định tại tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng-chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng-chống bạo lực gia đình.

Bác sĩ Nguyễn Quang Khôi (Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi tỉnh) thăm hỏi một trường hợp bị thương do tai nạn pháo nổ. Ảnh: N.N

Cảnh báo tai nạn do pháo nổ

(GLO)- Hơn 1 tháng trở lại đây, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tiếp nhận nhiều trường hợp cấp cứu do tai nạn pháo nổ, trong đó có bệnh nhân được đưa đến cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Hầu hết các trường hợp bị thương tích là do tự chế pháo và đốt pháo.

Sản phẩm Kam For Kids của Công ty Phương Đông vi phạm quy định về chất lượng và ghi nhãn. Ảnh: Internet

Thu hồi toàn quốc 3 loại mỹ phẩm của Công ty Phương Đông

Tin tức

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 3 loại mỹ phẩm của Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông vì có nhãn ghi mục đích sử dụng sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Một shipper chở hàng hóa che khuất BKS xe bị lực lượng CSGT kiểm tra. Ảnh: Văn Ngọc

Ra đường sợ nhất… shipper

Pháp luật

(GLO)- Với đặc thù công việc, nhiều shipper tham gia giao thông thường xuyên sử dụng thiết bị di động hoặc chở hàng hóa cồng kềnh, mất tập trung. Không ít vụ va chạm đã xảy ra tại Gia Lai khiến người dân không khỏi lo âu khi phải “đối đầu” với các shipper.

Đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Tin tức

(GLO)- Ngày 16-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Lâm (SN 1997, ở khu phố Đệ Đức 2, phường Hoài Nhơn Nam) và Lê Thị Trúc (SN 2002, ở khu phố 5, phường Bồng Sơn) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ông Trần Minh Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Canh (giữa) thuyết phục một tiểu thương quay trở lại chợ Vân Canh mới buôn bán.

Lập lại trật tự buôn bán ở chợ Vân Canh

Pháp luật

(GLO)- Chợ Vân Canh (chợ trung tâm xã Canh Hiệp cũ) được khởi công xây dựng vào năm 2020 và đưa vào sử dụng từ tháng 4-2025. Thời gian qua, nhiều tiểu thương đã bỏ sạp trong chợ để ra buôn bán tự phát tại các điểm dọc quốc lộ 19C, gây mất trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, chính quyền địa phương đang nỗ lực lập lại trật tự buôn bán ở chợ Vân Canh.

