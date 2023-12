Gia Lai: Lâm tặc khoan gốc, đổ hóa chất vào cây để phá rừng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) bắt giam đối tượng Nguyễn Thị Xuyến để điều tra, làm rõ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ.

Liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Thiện ở tỉnh Gia Lai về hành vi “Giết người”.