Gia Lai kiện toàn Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Theo đó, Đội trưởng là Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông-Phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin. Các Đội phó là Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông), Trưởng phòng Công nghệ thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông), lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh).

Các thành viên là cán bộ chuyên trách, phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương gồm: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố và Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Công nghệ thông tin (Thông tin và Truyền thông); Phòng Nghiệp vụ, Phòng Đào tạo - Ứng dụng thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông); Viễn thông Gia Lai; Viettel Gia Lai; FPT Gia Lai; các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn thông tin (ATTT) được mời tham gia Đội Ứng cứu sự cố để xử lý các sự cố khi cần thiết.

Đội Ứng cứu sự cố có chức năng, nhiệm vụ tổ chức điều phối, hỗ trợ về công tác ứng cứu sự cố mạng, máy tính; triển khai các hoạt động, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các đe dọa, rủi ro, các lỗ hổng, điểm yếu và các sự cố đối với các hệ thống, cơ sở hạ tầng thông tin và không gian mạng trong các cơ quan thuộc tỉnh Gia Lai; là đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố mạng, máy tính trên toàn quốc. Tham mưu giúp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch ứng cứu sự cố ATTT mạng tỉnh Gia Lai, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện công tác ứng cứu, khắc phục sự cố thuộc phạm vi hoạt động được giao. Thực hiện điều tra, phân tích các hoạt động ATTT mạng liên quan đến tình huống, sự cố ATTT mạng nhằm nhanh chóng khôi phục hoạt động, giảm thiệt hại…

Cùng với đó, Đội Ứng cứu sự cố tham gia các khóa huấn luyện, diễn tập năng lực và phát triển nhân lực, Đội Ứng cứu sự cố. Tham gia hoạt động ứng cứu khẩn cấp sự cố ATTT mạng quốc gia khi có yêu cầu từ Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Cơ quan điều phối quốc gia về ứng cứu sự cố (Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông). Tham gia các hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố ATTT mạng quốc gia; tham gia hoạt động phòng-chống chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng khi có yêu cầu của cơ quan chức năng. Xây dựng kế hoạch và duy trì hoạt động liên tục của Đội; định kỳ xem xét các nguy cơ có thể làm gián đoạn hoạt động của Đội do thiếu nguồn lực, thiếu nhân sự chính, do chuyển giao công việc, hạ tầng kỹ thuật không đủ đáp ứng hoặc do thiếu kinh phí. Quản lý và tổ chức hiệu quả các hoạt động của Đội và thành viên theo quy định của pháp luật. Chia sẻ thông tin nguy cơ và sự cố, công tác ứng cứu sự cố, đảm bảo ATTT mạng và nâng cao năng lực chuyên môn về ATTT - ứng cứu sự cố cho các thành viên từ cơ quan điều phối quốc gia…

Đội Ứng cứu sự cố hoạt động theo mô hình kiêm nhiệm, được bảo đảm kinh phí để hoạt động và được trang bị các thiết bị, công cụ theo quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Kinh phí hoạt động của Đội được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Đội Ứng cứu sự cố.