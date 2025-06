Gia Lai: Không để gián đoạn điều tra hình sự sau khi giải thể Công an cấp huyện

(GLO)- Ngày 6-6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức sơ kết 3 tháng thực hiện Phương án số 01/PA-BCA-C01 về tổ chức công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng-chống tội phạm ở Công an địa phương và tổng kết các kế hoạch chuyên đề về phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Sau khi giải thể Công an cấp huyện, Cơ quan cảnh Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tổ chức tiếp nhận 8 nhóm nhiệm vụ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện.

Ngày 3-3-2025, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định số 1234/QĐ-CAT-PV01 thành lập 4 Tổ điều tra hình sự, đấu tranh phòng-chống tội phạm khu vực bố trí tại các địa bàn Pleiku, An Khê, Ayun Pa và Chư Prông với tổng biên chế 179 cán bộ, chiến sĩ trực thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nông Hòa

Đến nay, các Tổ điều tra khu vực, Công an cấp xã đã bố trí trực ban hình sự, công khai số điện thoại trực ban hình sự, lãnh đạo, chỉ huy phụ trách để tiếp nhận thông tin các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn; phối hợp với Công an cấp xã phối hợp xử lý ban đầu các vụ án, vụ việc xảy ra đảm bảo kịp thời, khẩn trương, đúng quy định về thẩm quyền, phân công, phân cấp.

Quyết tâm không để công việc bị tồn đọng, gián đoạn, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch, huy động toàn lực, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc từ Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện trong thời gian 2 tháng.

Theo đó, từ ngày 2-4 đến 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã kết thúc giải quyết 172 hồ sơ vụ việc; giải quyết 149 vụ án; thụ lý 637 tin về an ninh, trật tự, trong đó các Tổ điều tra khu vực thụ lý 530 tin. Qua đó, xác minh, giải quyết 329 tin, khởi tố 213 tin.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thúy Trinh

Cũng trong thời gian trên, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý, điều tra 648 vụ án/860 bị can. Trong đó các phòng thuộc Công an tỉnh thụ lý 222 vụ/367 bị can; các Tổ điều tra khu vực thụ lý 426 vụ án/493 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 153 vụ án/321 bị can; đồng thời truy bắt, vận động đầu thú 6 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm.

Công an các xã, phường, thị trấn đã phát huy hiệu quả vai trò đấu tranh phòng-chống tội phạm ở địa bàn cấp cơ sở khi không còn Công an cấp huyện; từng bước nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, phân loại, kiểm tra xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra xử lý án; hỗ trợ hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của cán bộ chiến sĩ để kịp thời bắt nhịp với sự thay đổi mô hình, tổ chức bộ máy mới, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo các Tổ Điều tra khu vực ngoài việc tiếp nhận, xử lý vụ án, vụ việc cần phải chủ động, phối hợp, hướng dẫn Công an cấp xã bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình; kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở. Cần thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.