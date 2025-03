Gia Lai: Hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131 của Chính phủ

Cụ thể, đối với nhóm nhiệm vụ về cải cách TTHC, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ nâng cao chất lượng thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, dự thảo quyết định của UBND tỉnh quy định về TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, bảo đảm chỉ ban hành và duy trì những TTHC, quy định thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất; phối hợp tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, giảm tối đa số lượng văn bản theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 68/NQ-CP theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị.

Hiện nay, Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai bộ nhận diện thương hiệu. Ảnh minh họa: M.T

Còn lại nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong tỉnh đang thực hiện trong hạn. Trong quý I, UBND tỉnh đã thực hiện rà soát, thống kê và công bố 22 TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ.

Đối với nhóm nhiệm vụ về nâng cao hiệu quả thực thi TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp, tỉnh đã hoàn thành 10/13 nhiệm vụ, gồm: Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC và đồng bộ hồ sơ kết quả giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện; Tổ chức kiện toàn bộ phận một cửa các cấp, triển khai Bộ nhận diện thương hiệu theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính phục vụ; Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, dịch vụ công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo đúng quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra TTHC không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần.

Cùng với đó hoàn thành nhiệm vụ: Hồ sơ giải quyết TTHC được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp; Hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung duy nhất của tỉnh, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; Thiết lập, nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trong Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh phục vụ việc số hóa kết quả giải quyết TTHC, bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan hành chính nhà nước; hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết TTHC từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý với Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trong toàn quốc thống nhất, hiệu quả.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: T.T

Chủ động phối hợp kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh và chỉ đạo triển khai giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng để kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC; Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, trong đó, các sở, ban, ngành thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ (theo hướng dẫn của bộ, cơ quan ngang bộ) để xây dựng hoặc hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, tích hợp, cung cấp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng là trung tâm; Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

3 nhiệm vụ đang hoàn thiện gồm: Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP; Rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công tại địa phương theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, tổ chức, không để tình trạng giải quyết chậm, muộn, đồng thời thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về vướng mắc, bất cập trong thực hiện TTHC, tránh để trường hợp phản ánh, kiến nghị kéo dài, vượt cấp.

Nhân viên y tế Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng căn cước công dân, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID khi đến khám-chữa bệnh. Ảnh: ĐVCC

Đối với nhóm nhiệm vụ về hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, tỉnh đã hoàn thành 6/7 nhiệm vụ, gồm: Thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của địa phương; giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cung cấp tiện ích cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền, hoàn thành việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử tại chính quyền cấp xã; Chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Ngoài ra, tỉnh đã hoàn thành việc rà soát hoàn thiện, nâng cấp phần mềm nhắc việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để kết nối, tích hợp, chia sẻ với Hệ thống thông tin theo dõi nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; Phối hợp với Bộ Công an bảo đảm an ninh mạng và đẩy mạnh tiến độ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu khác để làm giàu dữ liệu dân cư nhằm tổng hợp, phân tích, dự báo các thông tin để phục vụ việc điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoạch định cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội.

Các ứng dụng trong nội bộ (Hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công…) thông qua mạng WAN, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của tỉnh đã được kết nối thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Riêng nhiệm vụ xây dựng Bộ chỉ số điều hành phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền tỉnh Gia Lai và chuẩn hóa thông tin, dữ liệu, tỉnh đang chờ văn bản hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ để triển khai thực hiện.