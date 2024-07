Gia Lai hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn

(GLO)- Quân đội Iraq cho biết, trong một chiến dịch truy quét, lực lượng an ninh nước này vừa bắt giữ một thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng phụ trách chế tạo bom xe.

Ngày 8/7, tại cuộc báo do Bộ Công an tổ chức, đại diện Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an cho biết, đã khởi tố 23 bị can, thu giữ 300 tỷ đồng, 500 lượng vàng, hơn 1 nghìn “sổ đỏ”, 2 triệu đô la…