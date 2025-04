Gia Lai: Hân hoan chào mừng 50 năm ngày thống nhất non sông

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, với đơn vị cấp xã sau sắp xếp, tùy theo quy mô sẽ bố trí 30 - 60 cán bộ công an xã. Với Hà Nội có thể bố trí mỗi đơn vị cấp xã khoảng 50 - 60 cán bộ công an xã.