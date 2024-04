Gia Lai: Giao ban công tác nội chính quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2024

Các đồng chí:Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các cơ quan khối Nội chính tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý I, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định. Các cơ quan chức năng phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, dịp lễ, Tết. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; chất lượng điều tra, xử lý tội phạm được nâng lên, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý cư trú được tăng cường. Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo an ninh, an toàn. Tiến hành sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, của tỉnh đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra.

Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp duy trì thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính theo quy định. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 3.370 vụ án các loại, đã giải quyết 1.400 vụ; đang xem xét, giải quyết 1.970 vụ. Cơ quan thi hành án dân sự thụ lý 11.829 việc; trong đó có 6.485 việc có điều kiện thi hành; đã giải quyết xong 2.413 việc, đạt 37,21%.

Công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; quản lý nhà nước về công tác pháp chế được ngành tư pháp thực hiện đúng quy định; việc tuyên truyền, triển khai các văn bản pháp luật mới được thực hiện kịp thời. Ngành Thanh tra triển khai thực hiện 59 cuộc thanh tra về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, nguồn kinh phí và các lĩnh vực khác tại 299 đơn vị; đã kết thúc và kết luận 34 cuộc tại 144 đơn vị.

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc. Trong quý, toàn tỉnh đã tiếp 517 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận, đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, những khó khăn, vướng mắc thời gian qua cũng như kiến nghị, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới cũng như nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II-2024.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung yêu cầu trong quý II và trong thời gian đến các cấp ủy, đơn vị, địa phương tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, chủ động phòng-chống có hiệu quả các tệ nạn xã hội, phòng-chống cháy, nổ; đảm bảo an toàn giao thông.