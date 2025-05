Gia Lai: Cấp áp phích tuyên truyền phòng-chống bệnh dại cho tuyến xã

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đã cấp 430 tờ áp phích tuyên truyền phòng-chống bệnh dại cho 12 Trung tâm y tế huyện trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.N

Các tờ áp phích sẽ được dán tại các nhà rông, nhà văn hóa thôn, làng để tuyên truyền đến người dân về tính chất nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng-chống bệnh dại ở người, qua đó góp phần nâng cao nhận thức người dân và sự phối hợp của người dân trong công tác phòng-chống bệnh dại.

Được biết, Gia Lai là điểm nóng về bệnh dại. Trong vài năm trở lại đây, tỉnh đã ghi nhận nhiều ca tử vong do bệnh dại và luôn trong tốp đầu các địa phương có số ca tử vong do bệnh dại cao. Cụ thể, năm 2023, toàn tỉnh ghi nhận 14 ca tử vong do bệnh dại; năm 2024 ghi nhận 9 ca và riêng 4 tháng đầu năm 2025, cả nước ghi nhận 34 ca mắc và tử vong do dại trên 18 tỉnh/thành phố; trong đó Gia Lai là một trong 2 tỉnh có số ca tử vong cao nhất với 4 ca.