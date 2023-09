GDP 9 tháng năm 2023 của cả nước tăng 4,24%

(GLO)- Theo ghi nhận của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III-2023 ước tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2023, GDP tăng 4,24% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố, khu vực nông-lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,72%, đóng góp 8,03% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,19%, đóng góp 38,63%; khu vực dịch vụ tăng 6,24%, đóng góp phần lớn vào tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế 53,34%.

Theo ghi nhận của Tổng cục Thống kê, mặc dù GDP chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2020 và 2021 (trong giai đoạn 2011-2023) nhưng kết quả trên là “xu hướng tích cực”. Điều này có nghĩa, tăng trưởng theo quý của năm đã tiếp tục quý sau cao hơn quý trước. Cụ thể, tăng trưởng GDP quý I là 3,28%, nhưng quý II đã tăng 4,05%, và quý III tăng 5,33%. Với tốc độ tăng trưởng của quý III như vậy, GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong 9 tháng giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp tăng khả quan so với cùng kỳ năm trước. Còn khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm. Do đó, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng năm 2023 chỉ tăng 1,65% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011-2023. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,98%, là mức tăng thấp nhất của cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011-2023.

Bù lại, khu vực dịch vụ tăng 6,32% (đóng góp 68,57%) với một số ngành dịch vụ thị trường tăng cao, như bán buôn và bán lẻ tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, ngành vận tải, kho bãi tăng 8,7%, hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 6,9%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 13,2%.

Cũng theo cơ quan thống kê quốc gia, thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi ước tăng 14,1%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý III tăng 2,89% so với quý III-2022. Tính chung 9 tháng năm nay, CPI tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng các tháng đầu năm có xu hướng giảm nhưng từ tháng 7-2023 theo xu hướng tăng dần trở lại.

Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu trong nước giảm theo giá thế giới làm cho chỉ số giá nhóm xăng dầu so với cùng kỳ năm trước liên tục giảm. Theo đó, từ mức giảm 7,08% trong tháng 1-2023 đã giảm mạnh 31,73% trong tháng 6-2023 và sang tháng 9-2023, giá xăng dầu đã tăng 5,64% so với cùng kỳ năm trước.