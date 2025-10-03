EU hỗ trợ Ukraine 4 tỷ euro từ lợi nhuận tài sản đóng băng của Nga

(GLO)- Bộ Tài chính Ukraine cho biết, Kiev vừa nhận được 4 tỷ euro từ Liên minh châu Âu (EU). Đáng chú ý, số tiền hỗ trợ này chính là lợi nhuận phát sinh từ các tài sản bị đóng băng của Nga.

Khoản tiền này nhằm mục đích hỗ trợ nền kinh tế Ukraine và tăng cường năng lực quốc phòng của nước này trong bối cảnh xung đột đang diễn ra căng thẳng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen tham gia cuộc họp báo chung tại Brussels (Bỉ) vào ngày 17-8-2025.

﻿Ảnh: AFP/Nguồn: TTO

Trong đó, 2 tỷ euro sẽ được dành để phân bổ cho việc phát triển sản xuất máy bay không người lái, nhấn mạnh ưu tiên tăng cường tiềm lực quân sự của Kiev.

EU nhấn mạnh rằng, việc sử dụng số tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga là một phần trong chiến lược của EU nhằm cung cấp hỗ trợ lâu dài cho Ukraine.

Ukraine không phải trả lại số tiền này cho EU khi nào Nga chưa thanh toán các khoản bồi thường cho thiệt hại của cuộc chiến mà Nga đã gây ra tại Ukraine.

Tính từ thời điểm xung đột Nga-Ukraine nổ ra, EU đã hỗ trợ gần 178 tỷ euro cho Ukraine. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu ngân sách, khôi phục cơ sở hạ tầng và tăng cường năng lực quốc phòng.