(GLO)- Sáng 16-4, Ban thực hiện cưỡng chế do Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đặng Toàn Thắng làm Trưởng ban thực hiện cưỡng chế, kiểm đếm bắt buộc đối với hộ bà Kiều Thị Uyên (144/10 Ngô Gia Khảm, tổ 4, phường Trà Bá).

(GLO)- TTXVN và nhandan.vn đưa tin, Quốc hội Hàn Quốc vừa thông qua nội dung sửa đổi trong Đạo luật Kiểm soát nhập cư. Theo đó, từ ngày 1-6-2025, người nước ngoài đã có lệnh trục xuất do cư trú bất hợp pháp hoặc phạm tội sẽ chỉ được lưu trú ở Hàn Quốc tối đa đến 36 tháng.

(GLO)- Theo Bangkok Post, trong 3 ngày từ 11-13/4 diễn ra lễ hội Songkran, có đến 116 người chết, 968 người bị thương, 936 vụ tai nạn giao thông phần lớn do say xỉn lái xe chạy quá tốc độ.

(GLO)- Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May và Chol Chnam Thmay từ ngày 8 đến 12-4, các đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh từ ngày 15-4 đến ngày 15-5 với chủ đề: Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.