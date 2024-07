Nghiệp đoàn có 40 lao động tự do đang hoạt động lĩnh vực taxi tự nguyện tham gia. Để có được kết quả này, trước đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện đã thành lập Ban vận động để gặp gỡ người lao động, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, giới thiệu về các quyền, lợi ích khi tham gia Nghiệp đoàn như được tiếp cận các chính sách an sinh xã hội cho lao động tự do; tham gia các hoạt động phong trào do LĐLĐ huyện tổ chức...

Tại đại hội, các đoàn viên đã bầu 5 thành viên vào Ban Chấp hành Nghiệp đoàn cơ sở Taxi gia đình, nhiệm kỳ 2024-2028. Ông Đoàn Duy Ưng được bầu làm Chủ tịch Nghiệp đoàn cơ sở Taxi gia đình.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Hồ Đình Kỳ-Chủ tịch LĐLĐ huyện Đức Cơ nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Nghiệp đoàn cơ sở cần triển khai trong thời gian tới đó là: Ban hành quy chế hoạt động của Nghiệp đoàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết của Công đoàn các cấp... nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên. Trong đó, quan tâm tuyên truyền về Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam...

Cùng với đó, Ban chấp hành Nghiệp đoàn cơ sở Taxi gia đình sớm ổn định tổ chức, xây dựng chương trình hoạt động để cùng nhau đoàn kết, chia sẻ khó khăn, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình và vươn lên làm giàu.